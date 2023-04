Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 1 mei 2023 - aflevering 3830

Na Arianes arrestatie zorgt Alfons ervoor dat de rust terugkeert in het Fürstenhof. Een journalist wil Christoph interviewen, maar Yvonne komt tussen en veroorzaakt zo een schandaal. Henning wil weten waarom Paul Josie wil zien. Tijdens het politieverhoor krijgt Ariane een crisis, ze denkt terug aan haar tijd samen met Erik. Erik is intussen opgelucht dat hij van Ariane vanaf is. Geïnspireerd door het plan van Alfons om Bettina in Zuid-Frankrijk te verrassen, wil Gerry Merle gaan opzoeken in Hamburg.

Dinsdag 2 mei 2023 - aflevering 3831

Na het interview van Yvonne verschijnt er een artikel in de krant dat het Fürstenhof in een kwaad daglicht stelt. Wanneer Werner Alfons ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor het artikel, voelt Alfons zich beledigd. Hij weigert naar de viering van zijn jubileum te komen. Intussen zijn de voorbereidingen in volle gang en wacht iedereen op Alfons om hem te kunnen vieren. Christoph is aan de beterhand na de aanval van Ariane, maar Michael wil toch nog een aantal testen doen.

Woensdag 3 mei 2023 - aflevering 3832

Paul wil bij Josie zijn. Intussen droomt Constanze over haar huwelijk met Paul. Michael wil zich concentreren op zijn relatie met Rosalie en bereidt een romantische avond voor. Hij krijgt daarbij hulp van Max en Vanessa. Maar al snel steekt André, die terugkeert van een vakantie, stokken in de wielen. Christoph krijgt een diagnose. Erik ontvangt een brief van Ariane waarin ze vraagt om haar te bezoeken in de gevangenis en haar te vergeven.

Donderdag 4 mei 2023 - aflevering 3833

Josie vertelt aan Shirin dat Paul Constanze de waarheid wil vertellen. Intussen maken Paul en Henning zich in het ziekenhuis zorgen om Constanze. Door de val kan ze misschien nooit meer lopen. Er worden dingen gestolen in het Fürstenhof. Vanessa ziet iets verdacht bij twee hotelgasten en meldt dit bij Christoph. Werner praat met Rosalie over Carolins verleden. André lijdt onder de scheiding van Bettina en ook zijn kookkunsten lijken te lijden onder zijn liefdesverdriet. Hildegard probeert André te motiveren.

Vrijdag 5 mei 2023 - aflevering 3834

Rosalie blijft Carolins onschuld in twijfel trekken en laat zich door André overhalen om haar op de proef te stellen. Carolin doorziet hun plannen echter en gaat de confrontatie met Rosalie aan. Hoewel Vanessa beweert de portemonnee niet gestolen te hebben, wordt ze toch ontslagen door Christoph. Alfons kan zich hier niet bij neerleggen en gaat met Christoph praten. Josie wil de beslissing van Paul niet aanvaarden en vraagt hem om hun relatie nog een kans te geven.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!