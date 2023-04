Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 24 april 2023 - aflevering 3825

Nadat Josie de nacht bij Paul heeft doorgebracht, gaat ze terug naar haar appartement waar ze een wantrouwige Henning tegen het lijf loopt. Shirin waarschuwt Josie dat Paul dringend met Constanze moet praten. Merle zegt tegen Gerry dat ze eerst in therapie wil, voor ze hun relatie kunnen redden. Gerry is verdrietig, maar hij begrijpt het ook en stemt in met een langeafstandsrelatie.

Dinsdag 25 april 2023 - aflevering 3826

Michael heeft het moeilijk om uit de buurt van Carolin te blijven. Hij vraagt André daarom om haar uit de schuur te zetten. Maar wanneer Carolin iedereen met een etentje wil bedanken voor de hulp, draait Michael bij. Onderweg naar Paul krijgt Constanze een auto-ongeluk. Hierdoor durft Paul haar zijn gevoelens voor Josie niet meer opbiechten. Alfons wil zijn vakantie met Hildegard herbeleven en hij besluit Japans te koken.

Woensdag 26 april 2023 - aflevering 3827

Yvonne en Erik willen Josie, die lijdt onder de situatie met Paul en Constanze, opvrolijken. Op aandringen van Vanessa laten Max, Werner en Christoph haar de videobeelden zien. Josie zegt dat hij alleen bij Josie wil zijn en Constanze enkel bij haar herstel zal bijstaan, maar dat stelt Josie niet gerust. Wanneer Constanze terug thuis is en Josie haar eten wil brengen, ziet ze hoe Constanze en Paul elkaar kussen.

Donderdag 27 april 2023 - aflevering 3828

Christoph en Werner gaan met het bewijsmateriaal van Max naar de politie en ze proberen Ariane in de val te lokken. Michael blijft worstelen met zijn gevoelens en roept de hulp van André in. Samen proberen ze Carolin te overtuigen om te verhuizen. Na hun nacht samen maakt Erik Yvonne duidelijk dat dit iets eenmaligs was, wat leidt tot ruzie. Josie worstelt met liefdesverdriet.

Vrijdag 28 april 2023 - aflevering 3829

Paul heeft het moeilijk om bij Josie weg te blijven. Hij wil stiekem met haar afspreken in de alpenhut, maar hij heeft niet door dat Henning hen gezien heeft. André geeft zijn plannen om Carolin te doen verhuizen op, waardoor Michael er alleen voorstaat met zijn probleem. Hij ziet geen andere optie dan Carolin zijn gevoelens op te biechten. Josie wordt gevraagd om een speciaal dessert te maken en Hildegard besluit haar te helpen.

