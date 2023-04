Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 10 april 2023 - aflevering 3815

Na de kus met Erik probeert Yvonne haar gevoelens voor hem te verbergen en ze doet alsof ze geen interesse heeft in hem. Paul maakt Josie duidelijk dat hij denkt dat het personeel geen kans maakt tegen het management. Josie praat hierover met haar vrienden en collega's en ze besluiten te staken. Paul besluit maatregelen te nemen. Michael en Max hebben moeite om een architect te vinden.

Dinsdag 11 april 2023 - aflevering 3816

Paul wordt gedwongen het schoonheidssalon te sluiten, maar Josie wil niet opgeven. Paul heeft geen andere keuze dan Josie te vertellen dat Ariane hem in zijn macht heeft. Daarna stapt Josie naar Robert en Werner om een compromis te sluiten. Shirin is bang om haar schoonheidssalon kwijt te geraken en vraagt hulp aan Gerry. Michael heeft een verrassing voor Rosalie.

Woensdag 12 april 2023 - aflevering 3817

Vlak voor het optreden krijgt Rosalie last van een schorre stem. Michael gaat op zoek naar een geschikte vervangster, maar Vanessa en Yvonne kunnen hem niet overtuigen. Na de ruzie met Shirin, wordt Merle steeds achterdochtiger. Zeker nu Gerry heeft toegegeven dat hij vroeger verliefd was op haar. Gerry probeert de situatie op te lossen en vraagt raad aan Werner. Na het voorstel van Josie vinden Werner en Christoph een oplossing voor de loonsverhoging van het personeel.

Donderdag 13 april 2023 - aflevering 3818

Michaels oude studievriendin Carolin arriveert in Bichlheim. Ze wil solliciteren voor de vacature van rij-instructeur op de stoeterij. Wanneer zij en Rosalie elkaar ontmoeten, klikt het meteen. Wanneer Ariane beseft dat Werner en Christoph het bewijsmateriaal tegen haar op het spoor zijn, verklaart ze hen de oorlog. Tina moedigt Josie aan om haar studies opnieuw op te pakken.

Vrijdag 14 april 2023 - aflevering 3819

Paul wil Constanze ontwijken en gaat, ondanks het slechte weer, toch fietsen. Intussen bereidt Josie een maaltijd in een van de alpenhutten. Wanneer Paul met zijn fiets strandt, zoekt hij toevlucht tot de hut waar Josie aan het werk is. Door de storm moeten ze daar samen de nacht doorbrengen. Christoph injecteert Ariane met een stof waardoor ze enkel de waarheid kan zeggen. Carolin neemt Rosalies plaats in tijdens het duet met Michael.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

