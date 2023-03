Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 20 maart 2023 - aflevering 3800

Het proces van Ariane staat voor de deur. Omdat Constanze afgeleid is door privéproblemen, gaat Ariane zelf op onderzoek uit. Ze vindt bewijzen tegen Christoph en Paul en zet Christoph onder druk: hij moet haar helpen uit de gevangenis te geraken. Josie is stomverbaasd wanneer André haar ontslaat omdat ze onvoorzichtig was. Ze probeert met hem te praten, maar André blijft koppig. Vanessa en Max proberen uit te zoeken waarom biggetje Chantal depressief is.

Dinsdag 21 maart 2023 - aflevering 3801

Ariane heeft genoeg bewijsmateriaal tegen Paul en Christoph, dus doet Christoph er alles aan om het proces tegen Ariane te stoppen. De gespannen relatie met Henning bezorgt Constanze veel stress. Vanessa en Max zijn ervan overtuigd dat biggetje Chantal niet wil eten omdat Hildegard en Alfons weg zijn. Wanneer Hildegard dit hoort, onderbreekt ze hun vakantie en komt ze meteen terug naar huis. Gerry heeft het appartement ingericht, maar Erik is niet zo blij met een poster die hij heeft opgehangen.

Woensdag 22 maart 2023 - aflevering 3802

Ariane keert terug naar het Fürstenhof, maar kan moeilijk aanvaarden dat Robert van Lia houdt en niet van haar. Ze wil alles doen om hem terug voor zich te winnen en biedt Robert haar aandelen van het hotel aan. Voorwaarde is wel dat hij Lia laat vallen en opnieuw een relatie met haar begint. Constanze breekt met Paul en zoekt steun bij Henning. Bettina probeert André nog meer aan zich te binden. Ze zegt dat ze helemaal niet naar huis wil en hoopt op een huwelijksaanzoek.

Donderdag 23 maart 2023 - aflevering 3803

Henning heeft het moeilijk en het komt tot een confrontatie met Paul. André krijgt een onverwacht telefoontje van de notaris. Robert maakt Werner duidelijk dat hij niet op het voorstel van Ariane wil ingaan. Hij wil niets meer met haar te maken hebben. Antons vader Sven staat op het punt terug te keren. Sina vraagt Vanessa en Max om een goed woordje te doen voor haar bij haar ex. De tijd met Anton heeft Max ook doen inzien dat hij klaar is om vader te worden.

Vrijdag 24 maart 2023 - aflevering 3804

Constanze maakt Henning duidelijk dat een aanklacht tegen de grootmoeder van Paul in de huidige omstandigheden geen zin heeft. Henning stelt voor een valse verklaring af te leggen. Bettina veinst een ongeval om zo geld van André af te troggelen, maar dat is buiten Yvonne gerekend. Merle is blij met een jobaanbieding uit Engeland, maar maakt zich zorgen over wat dit voor haar en Gerry betekent. Lia vindt het moeilijk om om te gaan met Ariane's terugkeer naar het Fürstenhof.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

