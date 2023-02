Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 20 februari 2023 - aflevering 3780

Hildegard raadt Alfons aan om te gaan tuinieren, zodat hij de burenruzie even kan vergeten. Maar buurman Reiber zorgt meteen voor irritatie met zijn bladblazer. Robert gaat met Werner naar de notaris om zijn hotelaandelen over te dragen. Op verzoek van Ariane probeert Erik de afspraak te dwarsbomen. Michael gelooft niet dat ze de verbouwingswerken kunnen betalen met wat Rosalie verdient met haar cursussen.

Dinsdag 21 februari 2023 - aflevering 3781

Erik is diep gekwetst wanneer Ariane hem vertelt dat ze alleen maar van Robert heeft gehouden en hij besluit haar te chanteren. Christoph hoort hun gesprek en trekt zijn conclusies. Paul ziet hoe Merle met Gerry flirt en denkt dat hij Josie ontrouw is. De burenruzie wordt eindelijk bijgelegd en tijdens een etentje wordt duidelijk dat alles op een misverstand berust. Rosalie probeert haar reputatie te redden en vraagt opnieuw hulp aan Yvonne.

Woensdag 22 februari 2023 - aflevering 3782

Ariane wordt door Christoph onder druk gezet en heeft geen andere keuze dan Robert de waarheid te vertellen over haar zwangerschap. Robert is verbijsterd en Ariane beseft dat ze hem kwijt is. Ze is woedend en wil wraak nemen op Christoph. Shirin is bang dat Merle Gerry pijn zal doen. Ze is jaloers, maar wil dat niet toegeven. Rosalie toont Michael trots waar ze online mee bezig geweest is en hij beseft dat er toch meer mensen geïnteresseerd zijn in haar cursussen dan hij dacht.

Donderdag 23 februari 2023 - aflevering 3783

Paul kan Christoph maar net redden en raakt zelf lichtgewond. Constanze probeert intussen Ariane als klant voor zich te winnen. Christoph gelooft niet dat de vallende bloembak een ongeval was, hij weet zeker dat Ariane hierachter zit. Vanessa en Max zijn blij dat Rosalie de werken aan hen overlaat. Gerry kijkt al uit naar een eigen kamer, maar Vanessa probeert hem duidelijk te maken dat hij niet mee zal verhuizen. Gerry is teleurgesteld.

Vrijdag 24 februari 2023 - aflevering 3784

Ariane is getuige van een intiem moment tussen Lia en Robert. Wanneer ze Lia bedreigt, neemt Lia Werner in vertrouwen. Josie is verdrietig nu Paul afstand heeft genomen na haar ondoordachte opmerking. Tot André's verbazing barst ze in de keuken in tranen uit. Hij besluit haar te helpen met het maken van een dessert, dat zo goed blijkt te zijn dat het in het kookboek wordt opgenomen. Gerry is enthousiast over de plannen om een appartement te delen met Erik. Max vertrouwt het niet, hij denkt dat Erik misbruik wil maken van Gerry.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.45 uur op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!