Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 6 februari 2023 - aflevering 3770

Lia beseft dat ze nog steeds van Robert houdt en ze verbreekt de relatie met Erik. Ariane zet Robert zodanig onder druk dat hij beslist om haar ten huwelijk te vragen. Shirin krijgt een weekendje wellness cadeau van Henning. Wanneer ze te weten komt dat zijn ouders net dat weekend op bezoek komen, denkt ze dat Henning niet wil dat ze hen ontmoet. Alfons en Hildegard komen in de problemen wanneer hun buurman juridische stappen zet.

Dinsdag 7 februari 2023 - aflevering 3771

Paul voelt zich schuldig omdat hij Constanze de waarheid niet kan vertellen. Hij worstelt met zijn geweten en dreigt te ontsporen. Christoph maakt zich zorgen om hem. Shirin verwijt Henning dat hij haar voor zijn ouders wil verstoppen. Vanessa vindt het perfecte huis voor haar toekomstig gezin. Alfons en Hildegard willen haar financieel helpen. Lia is gekwetst wanneer ze hoort dat Ariane en Robert verloofd zijn.

Woensdag 8 februari 2023 - aflevering 3772

Ariane wil Lia als Roberts zus inschakelen bij de organisatie van de bruiloft, maar dat ziet Lia niet zitten. Het komt tot een confrontatie waarbij Ariane van de trap valt. Uit solidariteit met Lia besluiten Alfons en Hildegard niet naar de bruiloft van Ariane en Robert te gaan. Gerry vangt delen van dit gesprek op en komt tot de foute conclusie dat Shirin en Henning gaan trouwen. Paul neemt Christoph in vertrouwen.

Donderdag 9 februari 2023 - aflevering 3773

Henning en Shirin helderen het misverstand rond het huwelijk op, tot grote opluchting van de ouders van Henning. Judith, de moeder van Henning, ontdekt dat Shirin ook als kamermeisje in het hotel werkt. Heinrich, de vader van Henning, heeft daarop een duidelijke boodschap voor Shirin. Josie besluit haar gedachten te verzetten en gaat sporten. Robert is opgelucht dat Ariane en hun ongeboren kind in orde zijn na de val. Ariane beweert dat Lia haar geduwd heeft, waardoor Robert afstand van haar houdt. Vanessa is ongelukkig omdat ze haar droomhuis door de burenruzie niet kan kopen, maar Rosalie heeft een plan.

Vrijdag 10 februari 2023 - aflevering 3774

Paul probeert Josie te helpen. Werner en Christoph proberen wanhopig geld bij elkaar te krijgen. Ariane biedt aan om te helpen, maar ze heeft wel een voorwaarde. Yvonne probeert stiekem alcohol in het drankje van Christoph te mengen, maar ze wordt betrapt. Shirin vertelt Henning niets over haar gesprek met zijn vader, maar ze vraagt raad aan Max.

