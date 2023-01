Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 9 januari 2023 - aflevering 3750

Cornelius is terug. Selina hoopt op een verzoening, maar Christoph vertelt haar dat Cornelius verloofd is. Constanze geeft Josie zoveel werk dat ze tot laat zal moeten overwerken. Ze krijgt echter onverwacht hulp. Vanessa is opnieuw gelukkig met Max, maar ze beseft dat ze hem toch nog niet helemaal vertrouwt. Sinds Michael met Max traint, voelt hij zich fitter dan ooit. Hij besluit ook zijn eetpatroon aan te passen en schrapt alle suikers en alcohol.

Dinsdag 10 januari 2023 - aflevering 3751

Josie mist het werken in de keuken en vraagt André om een nieuwe kans. Hij twijfelt, maar na een gesprek met Werner stemt hij toch toe. Als Josie het perfecte vleesgerecht kan bereiden, krijgt ze haar job terug. Selina en Cornelius maken plannen voor hun toekomst samen. Cornelius wil de opbrengst van zijn boek investeren in een huis in Engeland, waar hij samen met Selina kan gaan wonen. Maar daar is Christoph helemaal niet blij mee. Vanessa nodigt Shirin en Henning uit voor een spelletjesnamiddag met haar, Max en Gerry.

Woensdag 11 janauri 2023 - aflevering 3752

Michael is geïrriteerd omdat Constanze hem oud vindt. Om te bewijzen dat hij nog mee kan met de jeugd, schrijft Michael zich samen met Max en Paul in voor een mountainbikewedstrijd. Josie is in de wolken wanneer ze haar stageplaats in de keuken terugkrijgt. Ook Erik is blij voor zijn dochter en samen met Lia plant hij een kleine verrassing. Christoph probeert Werner en Robert aan zijn kant te krijgen. Selina en Cornelius brengen hun laatste avond in het Fürstenhof door met Constanze en Paul. Alfons wil Hildegard verrassen bij haar terugkeer uit Berlijn.

Donderdag 12 januari 2023 - aflevering 3753

Wanneer Christoph beseft dat Robert tegen zijn plan is omdat hij trouw wil blijven aan Ariane, probeert hij de twee tegen elkaar op te zetten. Shirin ontdekt kaartjes voor een galabal in de spullen van Henning en denkt dat hij haar hiermee wil verrassen, maar niets is minder waar. Alfons wil Hildegard met een koets van het station afhalen, maar het rijtuig blijkt niet beschikbaar. Rosalie beseft dat Michael het moeilijk heeft met ouder worden.

Vrijdag 13 janauri 2023 - aflevering 3754

Terwijl Robert zich begint af te vragen of hij wel een relatie wil met Ariane, groeien Lia en Erik naar mekaar toe. Henning beseft dat hij het verprutst heeft en vraagt Shirin met een grote bos bloemen om vergiffenis. Paul worstelt met het afleggen van een valse verklaring over Ariane. Hij neemt Josie in vertrouwen. Hildegard geniet van de rit met de koets en de picknick en is ontroerd dat Alfons zoveel moeite heeft gedaan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 17.25 uur op VTM GOLD.

