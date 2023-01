Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 2 januari 2023 - aflevering 3745

Gerry lokt Max en Vanessa naar het meer in een poging om hen terug samen te krijgen, maar al snel ontstaat er ruzie. Gerry neemt daarop het heft in eigen handen. Robert vertelt Lia dat hij denkt dat Ariane iets achterhoudt voor hem. Lia probeert hem te steunen. Wat later geeft Ariane eindelijk toe dat ze gechanteerd wordt. Robert wil dat ze naar de politie gaat. Na zijn eerste fitnesstraining is Michael uitgeput.

Dinsdag 3 januari 2023 - aflevering 3746

Max en Vanessa slagen erin Gerry van de verdrinkingsdood te redden. Hij heeft echter veel water binnen gekregen en moet naar het ziekenhuis voor observatie. Max en Vanessa voelen zich schuldig en ook Shirin maakt zich zorgen. Ze zegt zelfs een zeiltocht met Henning af om Gerry te kunnen bezoeken. Robert en Lia koken samen in de hotelkeuken, waardoor ze beseffen dat ze nog steeds naar elkaar verlangen. Michael weet dat hij Rosalie wat verwaarloosd heeft en hij bereidt een Italiaanse lunch voor in de tuin van het Fürstenhof.

Woensdag 4 janauri 2023 - aflevering 3747

Het gaat niet goed met Gerry. Max en Vanessa vrezen voor zijn leven en dat brengt hen dichter bij mekaar. Max vraagt Vanessa om een tweede kans. Shirin voelt zich schuldig en beseft dat ze Gerry nooit genoeg gewaardeerd heeft. Henning probeert haar intussen te steunen. Lia beseft dat zij en Robert niet kunnen samen zijn en ze verdrinkt haar verdriet. Wanneer Erik haar vindt, besluit hij haar naar de familie Sonnbichler te brengen.

Donderdag 5 januari 2023 - aflevering 3748

Ariane speelt met het idee het Fürstenhof te verlaten, maar vertrekken zonder Robert is geen optie. Robert zelf is niet klaar om alles achter te laten. Constanze en Paul stellen een document op over hoe de toekomst van het Fürstenhof er moet gaan uitzien. Josie wil zich bewijzen en vraagt hen of ze mag helpen. Max is dolblij wanneer Vanessa hem een tweede kans geeft.

Vrijdag 6 janauri 2023 - aflevering 3749

Josie merkt op dat zowel het Fürstenhof als de toekomstige hotelpartners een golfterrein hebben, dus werkt ze de plannen voor een golftoernooi uit. Constanze zegt dat ze het plan veel te gewoon vindt, maar geeft het stiekem door aan Paul als haar eigen idee. Ariane slaagt erin om slechts de helft van haar aandelen aan Christoph te verkopen. Intussen maakt ze zich zorgen over haar relatie met Robert. Shirin en Henning beseffen dat ze weinig dingen gemeen hebben. Selina is blij dat Cornelius terugkomt.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

