Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 19 december 2022 - aflevering 3735

Gerry krijgt een klein wellnesspakket van Shirin. Hij geeft het aan Vanessa en vertelt haar dat Max hem vroeg om haar dit te geven. Gerry hoopt dat de twee zich zo met elkaar verzoenen. Ariane ergert zich aan het feit dat Erik in het appartement van Saalfeld is ingetrokken. Een pakje zonder afzender wordt afgeleverd bij de familie Sonnbichler. Alfons vreest dat het een geschenk is van Hugo.

Dinsdag 20 december 2022 - aflevering 3736

Erik probeert Robert tegen Ariane op te zetten, maar zijn plan lijkt niet te lukken. Gerry is teleurgesteld wanneer Shirin hem vertelt dat ze verliefd is op Henning. Hij zoekt troost bij Erik, die hem mee uit neemt. Thomas Heilmeier, de baas van Constanze komt aan in het Fürstenhof. Ze probeert een goede indruk op hem te maken. Maar dan doet hij haar een dubieus aanbod.

Woensdag 21 december 2022 - aflevering 3737

Werner raakt gewond in de stal en zijn paard ontsnapt. Hij vraagt Erik, die toevallig voorbij komt, om het dier te vangen. Erik vindt het paard, maar durft het niet te benaderen en hij gaat op zoek naar een andere oplossing. Ariane kan niet voorkomen dat Robert de foto op haar nachtkastje ziet. Ze verdenkt meteen Werner en Erik maar zij beweren dat ze niets met de foto te maken hebben. Constanze probeert uit te zoeken wat er in de koffer zit die ze voor Heilmeier naar Zwitserland moet brengen.

Donderdag 22 december 2022 - aflevering 3738

Ariane krijgt een nieuw mysterieus dreigtelefoontje en ze denkt opnieuw dat Werner en Erik hier achter zitten. Ze geeft hen aan bij de politie. Constanze is er kapot van dat ze haar job kwijt is. Ze laat de moed echter niet zakken en gaat solliciteren bij verschillende bekende advocatenkantoren.

Vrijdag 23 december 2022 - aflevering 3739

Werner en Erik hopen dat Ariane snel zal breken en alles zal opbiechten. Wanneer ze later in het bos wordt aangevallen, verdenkt Ariane opnieuw Erik en Werner. Shirin gaat naar de opera met Henning en ze hebben een leuke tijd samen. Maar dan doet Henning een mededeling die Shirin niet zag aankomen. Constanze is verdrietig omdat Heilmeier ervoor gezorgd heeft dat ze nergens meer aan de slag kan.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

