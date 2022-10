Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 24 oktober 2022 - aflevering 3695

Florian probeert de diefstal van de medicijnen verborgen te houden voor Michael. Hildegard en André proberen intussen Michael en Rosalie terug samen te brengen, maar hun plan loopt niet zoals verwacht. Maja vindt het erg dat Hannes door haar schuld alles kwijtgeraakt is en ze stelt voor om bij haar te logeren. Hij neemt het aanbod aan, maar Maja beseft niet dat hij nog altijd gevoelens voor haar heeft. Erik wil Gerry's golfcarrière managen, en de helft van het prijzengeld incasseren. Robert en Lia wachten op het resultaat van de DNA-test.

Dinsdag 25 oktober 2022 - aflevering 3696

Michael pakt de medicatie van Florian af, waardoor Florian de hoop opgeeft en vrede probeert te sluiten met het feit dat hij zal sterven. Maja kan dit niet aanvaarden en gaat met Michael praten. Robert en Lia wachten nog steeds op de uitslag van de test, maar vinden het moeilijk om afstand te houden. Michael maakt André duidelijk dat hij hem niet kan dwingen om Rosalie nog een kans te geven. Max wil dat Gerry stopt met golf spelen.

Woensdag 26 oktober 2022 - aflevering 3697

Robert wil naar München vertrekken om zijn scheiding te regelen met Eva. Vlak voor zijn vertrek, geeft Werner hem de brief met de resultaten van de test. Michael geeft Florian de medicatie terug, maar eist dat hij hier tegen niemand iets over zegt. Maja is opgelucht en oude gevoelens laaien weer op. Max hoopt dat Gerry zijn droom om golfkampioen te worden, opgeeft. Maar dat is buiten Erik gerekend.

Donderdag 27 oktober 2022 - aflevering 3698

Michael maakt zich zorgen over de illegale acties van Florian. Dan ontmoet hij Rosalie, die zwijntje Chantal van onder een auto probeert te lokken, en dat doet hem lachen. Rosalie vraagt hem of ze nog eens kunnen praten. Robert en Lia zetten een punt achter hun relatie en dat valt hen zwaar. Ariane probeert Robert wijs te maken dat Werner verantwoordelijk is voor de breuk. Florian vreest dat Michael door hem in de problemen kan komen.

Vrijdag 28 oktober 2022 - aflevering 3699

Maja en Florian brengen spontaan een gezellige namiddag door op de bergweide. Omdat Michael niet met haar wil praten, besluit Rosalie op date te gaan met Christoph. De avond eindigt echter anders dan verwacht. Robert neemt ontslag en is van plan het Fürstenhof te verlaten. Ariane probeert hem te overtuigen om toch te blijven, maar hij wil niet meer met Lia samenwerken. Daarom doet Ariane Lia een voorstel. Alfons keert terug uit Zweden met een speciaal souvenir.

