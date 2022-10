Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 17 oktober 2022 - aflevering 3690

Rosalie vertrekt met Christoph naar Parijs, maar ze maakt Michael wijs dat ze bij een vriend logeert. In Parijs doet Christoph er alles aan om Rosalie te verleiden. Maja wil de beslissing van Florian niet zomaar aanvaarden. Ze probeert Michael te overtuigen om Florian het medicijn te geven, maar hij weigert. Alfons wil het toernooi winnen om samen met Hildegard naar Zweden te kunnen reizen. Ook André hoopt op een overwinning.

Dinsdag 18 oktober 2022 - aflevering 3691

Michael ontdekt dat Rosalie tegen hem gelogen heeft en samen met Christoph in Parijs was. Wanneer hij haar hiermee confronteert, wordt Rosalie boos. Maja wil het medicijn uit Michaels praktijk stelen. Constanze probeert haar dit uit haar hoofd te praten en vraagt intussen Erik om hulp. Lia wil haar moeder, die aan dementie lijdt, gaan bezoeken in het verzorgingstehuis. Werner verklapt Lia en Robert een geheim.

Woensdag 19 oktober 2022 - aflevering 3692

Lia, Robert en Werner gaan samen op bezoek bij Lia?s moeder om haar verjaardag te vieren. Ze weten echter niet dat ze gevolgd worden. De volgende dag krijgt Lia een brief die haar van streek maakt. Maja verneemt van Erik dat Constanze het medicijn gestolen heeft. Na haar ruzie met Michael trekt Rosalie in bij de familie Sonnbichler. Hildegard moedigt haar aan om opnieuw met Michael te gaan praten. Intussen probeert André met Michael te praten. Max praat met Gerry over Shirin.

Donderdag 20 oktober 2022 - aflevering 3693

Robert en Lia willen niet geloven dat ze broer en zus zijn. Ze besluiten een dna-test te ondergaan om zekerheid te hebben. Constanze nodigt Florian uit voor een romantische boottocht. Florian heeft er zin in, hij voelt zich steeds beter. Michael kan zich niet concentreren op zijn werk, hij moet steeds aan Rosalie en Christoph denken. Rosalie zoekt toenadering tot Michael, maar hij wijst haar af. Gerry wil bloemen kopen voor Shirin.

Vrijdag 21 oktober 2022 - aflevering 3694

Hannes keert met slecht nieuws terug uit Montana: hij riskeert zijn ranch te verliezen. Christoph wil hem helpen en in de ranch investeren, maar alleen als Ariane dit niet te weten komt. Hildegard en Alfons zijn oververmoeid door alle toestanden rond Michael en Rosalie. Ze doen er alles aan om hen terug samen te krijgen. Erik ontdekt dat er binnenkort een golftoernooi georganiseerd wordt op het Fürstenhof.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag om 18.00 uur op VTM GOLD.

