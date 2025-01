Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

'Neighbours' zit al enige tijd in een nieuw jasje, maar is nog altijd heel herkenbaar. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent ook veel nieuwe verhalen en intriges. Nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 6 januari 2025 - aflevering 9096

Heath nodigt Holly uit om hem te vergezellen op zijn reis naar Warrawee. Toadie vindt het moeilijk om Terese onder ogen te komen na zijn uitbarsting. Tess dringt er bij Paul op aan om Lassiters te verkopen.



Dinsdag 7 januari 2025 - aflevering 9097

Holly is zich niet bewust van Heaths duistere kant terwijl ze op vakantie zijn in de outback. Toadie en Melanie worden als vermist opgegeven en Krista neemt contact op met Reece over Tess' schijnheiligheid.

Woensdag 8 januari 2025 - aflevering 9098

Mackenzie en Haz ondernemen een gevaarlijke zoektocht naar hun vrienden, terwijl Holly begint te beseffen in wat voor situatie ze zich bevindt.



Donderdag 9 januari 2025 - aflevering 9099

Toadie en Melanie proberen te ontsnappen. Holly heeft een confrontatie met Heath. Paul krijgt nieuws over de vermissing.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

