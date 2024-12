Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

De restart van 'Neighbours' is intussen al enige tijd onderweg. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent heel wat nieuwe verhalen en intriges. Ook nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 2 december 2024 - aflevering 9076

Jane en Mike nemen een levensveranderende beslissing over hun toekomst. Byron vecht voor zijn droom. Toadie wordt pijnlijk aan zijn verleden herinnerd. Leo denkt na over zijn alternatieven, wanneer hij zich zorgen maakt over de samenwerking tussen Kiri en Nicolette.



Dinsdag 3 december 2024 - aflevering 9077

Krista weet niet zeker of ze Leo moet vertellen dat Byron zich met zijn deal bemoeit. Kiri is teleurgesteld als ze hoort dat haar oude kerk sluit. Wendy neemt een groot risico en Aaron heeft een geheime ontmoeting met Logan.

Woensdag 4 december 2024 - aflevering 9078

Nicolette schakelt de hulp in van haar buren om geld op te halen voor de kerk. Wendy maakt misbruik van Andrew en Sadie's afwezigheid en houdt een ​​feest voor haar studievrienden. Melanie is geschokt als ze erachter komt dat Aaron Logan ontmoet.



Donderdag 5 december 2024 - aflevering 9079

Wendy moet haar dubbelleven uitleggen aan Andrew en Sadie. JJ is het derde wiel, wanneer Nell hem uitnodigt om met haar en Dex mee te gaan naar Luna Park. Toadie moet een moeilijke beslissing nemen en misschien Sonya's kinderdagverblijf sluiten. Susan probeert Karl te versieren.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

