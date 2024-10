Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

De restart van 'Neighbours' is intussen al enige tijd onderweg. De iconische soap blijft de tradities trouw, maar kent heel wat nieuwe verhalen en intriges. Ook nieuwe personages duiken geregeld op. Benieuwd naar deze week? Lees hier onze wekelijkse preview!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS !

Maandag 21 oktober 2024 - aflevering 9052 Byron en Nicolette proberen de bemoeienis van Victor in hun liefdesleven een plaats te geven. Mackenzie is het beu dat Amira alle beslissingen neemt over Haz. Andrew maakt zich zorgen over Sadie die groter wordt.

Neighbours: A New Chapter op tv

