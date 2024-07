Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 29 juli 2024 - aflevering 9004

Toadie voelt zich schuldig nadat hij met Melanie naar bed is geweest. Chelsea probeert Krista's voorbereidingen voor de Longest Lie-In te saboteren. Byrons interesse in Sadie trekt de aandacht.



Dinsdag 30 juli 2024 - aflevering 9005

Toadie en Terese krijgen te maken met de gevolgen van Toadie's overspel. Haz heeft een onverwachte ontmoeting met zijn ex-vriendin Billie. Aaron wordt meerdere malen herinnerd aan David.

Woensdag 31 juli 2024 - aflevering 9006

Toadie moet de recente gebeurtenissen aan Nell en Hugo uitleggen. Andrew ontdekt dat Felix onverwacht bezoek heeft en JJ heeft opnieuw een ontmoeting met Slade.

Donderdag 1 augustus 2024 - aflevering 9007

JJ maakt zich zorgen wanneer hij verneemt wat er met Hugo is gebeurd. Toadie en Terese moeten hun geschillen opzijzetten om Nell te steunen. Felix gaat aan de slag op de bouwplaats.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!