Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 1 juli 2024 - aflevering 8988

Krista voelt zich eenzaam, nadat Leo haar verbiedt naar de uitvaart te komen. Chelsea's band met Paul wordt steeds hechter en Sadie ontdekt een groot geheim.

Dinsdag 2 juli 2024 - aflevering 8989

De bewoners van Ramsay Street komen samen voor de uitvaart, zonder Krista. Sadie draagt een vreselijk geheim over Paul met zich mee.

Woensdag 3 juli 2024 - aflevering 8990

Paul ziet de gevolgen onder ogen, wanneer zijn leugens aan het licht komen. Sadie bekent haar aandeel in het gebeuren aan haar ouders. Ondertussen komt Terese op voor haar mening en pakt Chelsea haar kans.

Donderdag 4 juli 2024 - aflevering 8991

Wanneer Paul een dieptepunt bereikt, biedt Terese hem een luisterend oor. Toadie voelt zich verraden. Lucy wordt gedwongen zich tot Chelsea te wenden voor hulp. Melanie doet een schokkende bekentenis.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.