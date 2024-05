Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 13 mei 2024 - aflevering 8960

Het is Kerstmis in Ramsay Street, maar niet iedereen is in feeststemming. Terese en Jane moeten een moeilijke beslissing nemen, wanneer ze zich zorgen maken over Pauls acties. Mackenzie's emoties zetten haar aan tot een impulsieve beslissing. Vanwege de recente spanningen vraagt Haz Holly om een pauze. Melanie voelt zich eenzaam, ondanks dat ze de dag bij de Kennedy's heeft doorgebracht.

Dinsdag 14 mei 2024 - aflevering 8961

Een tragisch ongeval leidt tot een schokkend ultimatum. Wanneer Aster verschijnt op de bruiloft, ontdekt Susan een vreselijk geheim dat de huwelijksreisplannen in gevaar brengt. Paul geeft Krista een onmogelijke opdracht.

Woensdag 15 mei 2024 - aflevering 8962

Haz staat voor een moeilijke keuze na Holly's ultimatum. Davids bezorgdheid brengt hem in de problemen, wanneer hij een moeilijk gesprek aangaat met Krista. De trouwplannen van Chloe en Elly staan op losse schroeven. Donderdag 16 mei 2024 - aflevering 8963

Er hangt liefde in de lucht wanneer iedereen samenkomt om een prachtig huwelijk te vieren. Melanie moet de gevolgen van haar beslissingen uit het verleden onder ogen zien wanneer ze verontrustend nieuws krijgt van de politie. Krista wendt zich tot Leo voor advies. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!