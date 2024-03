Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 18 maart 2024 - aflevering 8928

Wendy doet een bekentenis, nadat de levens van Remi en de rest van de familie Varga-Murphy worden bedreigd door miltvuur. Ook de veiligheid van Haz en Holly staat op het spel, wanneer ze oog in oog staan met Holly's gewelddadige ex.



Dinsdag 19 maart 2024 - aflevering 8929

JJ gooit een knuppel in het hoenderhok, met grote gevolgen voor de familie Varga-Murphy en Rodwell. Haz en Billie krijgen ruzie, net op het moment dat Holly interesse in hem toont.

Woensdag 20 maart 2024 - aflevering 8930

Reece krijgt een veelbelovende, nieuwe aanwijzing. Sadie maakt zich zorgen, als ze ziet dat Holly de aandacht van Haz probeert te trekken. Nell pikt een gesprek op tussen Jane en Sharon Davies en hoort daarbij iets dat alleen maar tot problemen kan leiden.

Donderdag 21 maart 2024 - aflevering 8931

De druk op Reece neemt toe wanneer mensen vragen beginnen te stellen. Het wordt nog erger als Terese een bezoek brengt en Paul zijn kans ziet om het vuurtje op te stoken. Nell ontmoet Sharon in het geheim.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.