Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 8916

Paul ontdekt verrassende nieuwe informatie in zijn zoektocht naar smetjes over zijn rivaal. Jane krijgt een grote klap te verwerken, die mogelijk een einde maakt aan een hechte vriendschap. Haz komt er op een pijnlijke manier achter dat hij misschien te veel hooi op zijn vork heeft genomen toen hij besloot een huisdier te nemen.



Dinsdag 27 februari 2024 - aflevering 8917

Paul onthult Byrons verleden aan Reece, met alle gevolgen van dien. Mackenzie waagt zich ver buiten haar comfortzone in een poging om Haz en Billie te steunen. Harold trekt zijn eigen plan en neemt afscheid.

Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 8918

Op Cara's eerste werkdag werken zij en Wendy elkaar op de zenuwen. Wendy neemt op gevaarlijke wijze het heft in eigen handen. Nu hun relatie openbaar is, zien Byron en Reece de gevolgen onder ogen. Terese overweegt haar voorstel in te trekken, maar blijft op gespannen voet staan met Jane.

Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 8919

Toadie is geschokt als hij hoort hoe Nell echt over zijn huwelijk denkt. De familie Varga-Murphy heeft een moeizame start, als Dex in de problemen komt op zijn eerste schooldag. Byron neemt Reece op een date mee naar het strand.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.