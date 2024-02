Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 19 februari 2024 - aflevering 8912

Tijdens zijn poging om Jane ten huwelijk te vragen, wordt Mike het slachtoffer van zijn eigen impulsiviteit. Dex ontdekt eindelijk JJ's geheim. Paul krijgt een stukje informatie in handen waardoor hij denkt de familie Lassiter in z'n greep te hebben. Mackenzie laat alle voorzichtigheid varen, wanneer haar interesse in een bepaalde bewoner een hoogtepunt bereikt.



Dinsdag 20 februari 2024 - aflevering 8913

Dex vreest dat JJ op weg is om onherstelbare schade toe te brengen aan hun gezin. Remi uit haar twijfels aan Cara, waardoor hun plannen voor de toekomst op losse schroeven komen te staan. Byron krijgt een nieuw perspectief op zijn relatie, wanneer hij zijn eerdere beslissingen heroverweegt. Mackenzie heeft moeite om haar emoties niet de overhand te laten krijgen, als ze haar teleurstelling over Haz verwerkt. Woensdag 21 februari 2024 - aflevering 8914

In een poging een sterkere band te krijgen met de mensen van wie ze houdt, wordt Terese het slachtoffer van manipulatie. Paul wordt overmoedig, naarmate hij dichter bij het ontdekken van de waarheid komt. JJ's zoektocht naar antwoorden zorgt voor argwaan bij Sadie. Toadie bereidt zich voor op de verkoop van nummer 30.

Donderdag 22 februari 2024 - aflevering 8915

Jane raakt compleet overrompeld wanneer ze wordt verraden door een goede vriendin. De spanningen in Ramsay Street lopen op wanneer er een nieuwe rivaliteit ontstaat. Harold krijgt steun van zijn beste vrienden wanneer zijn angsten voor de toekomst een grens bereiken. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!