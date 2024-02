Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

In Ramsay Street is heel wat veranderd. Nieuwe gezichten hebben er zich gesetteld, maar ook enkele vertrouwde bewoners zijn de straat trouw gebleven. Drama, emotie, liefde en plezier zijn weer gegarandeerd! Zet je schrap voor een nieuwe week van 'Neighbours: A New Chapter'.

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 8908

De familie Kennedy bevindt zich op een tweesprong. Na lang nadenken neemt Toadie een moeilijke beslissing, die gevolgen heeft voor zijn hele gezin. Ook Mackenzie neemt een grote beslissing over haar persoonlijke leven.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 8909

Het voorstel van Terese wordt afgewezen, wat gevolgen heeft voor haar persoonlijke leven. Toadie probeert haar bij te staan. Byron worstelt met relaties en zijn verleden wanneer Paul hem vraagt om meer te weten te komen over Reece. Mackenzie stapt uit haar comfortzone. Karl maakt zich steeds meer zorgen over het welzijn van een oude vriend. Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 8910

Harold doet een grote bekentenis. Paul bedenkt een uitgebreid plan om indruk te maken op zijn nieuwe vip-gast, Reece. Mike en Jane genieten van hun tijd in Groot-Brittanië. Terese ontdekt de waarheid achter geheimen die haar nauw aan het hart liggen.

Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 8911

Nell doet een beschamende bekentenis. Cara en Remi worden geconfronteerd met de gevolgen van slechte communicatie. JJ's geheime missie wordt steeds groter, naarmate hij dichter bij de waarheid komt. Hij bedenkt een excuus om tijd met Andrew door te brengen. De plannen van Jane en Mike lopen spaak, als het ze niet lukt om op een lijn te zitten. 'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!