Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Donderdag zag je op VTM 2 de 'laatste' aflevering van 'Neighbours'. De serie leek tot een definitief einde te zijn gekomen. Maar streamingdienst Freevee blies de reeks nieuw leven in. En de nieuwe afleveringen zijn intussen ook de plas overgestoken naar Vlaanderen. Play5 pikt 'Neighbours: A New Chapter' op. En de preview, die blijf je lezen bij TVvisie!

Maandag 5 februari 2024 - aflevering 8904

Terwijl de bewoners van Ramsay Street zich voorbereiden op een bruiloft, arriveert er een nieuw gezin in de stad. Een van de gezinsleden heeft verdacht veel belangstelling voor de straat. Ondertussen heeft Susan een aantal grote veranderingen in haar leven doorgevoerd, maar haar geluk wordt verstoord wanneer ze een persoonlijk geheim voor Karl moet verbergen.



Dinsdag 6 februari 2024 - aflevering 8905

Nu de bruiloft voorbij is, besluit het gelukkige stel het verleden achter zich te laten en zich in plaats daarvan te concentreren op het samen opbouwen van hun toekomst. Er hangt romantiek in de lucht en Mackenzie speelt met het idee om zich weer op de datingmarkt te wagen. Byron ontdekt een geheim over een van de gasten van het hotel.





Woensdag 7 februari 2024 - aflevering 8906

Het pasgetrouwde stel begint aan hun huwelijksreis en heeft moeite om werk te combineren met het huwelijksleven. Holly neemt haar werk niet serieus, maar haar slechte gedrag leidt wel tot een grote ontdekking. Sadie speelt graag voor cupido met twee van haar vrienden, maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, aangezien het eigenaardige gedrag van Harold bij Karl alarmbellen doet afgaan.



Donderdag 8 februari 2024 - aflevering 8907

De relatie van Karl en Susan wordt op de proef gesteld na een crisisopname. De waarheid achter de identiteit van hotelgast Reece beroert de hele buurt. Terwijl Cara en Remi nadenken over hun toekomst, is JJ gefocust op iets of iemand veel dichter bij huis.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.

