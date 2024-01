Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 15 januari 2024 - aflevering 8890

Terwijl het verlovingsfeestje op gang komt, zinderen de harde woorden van Harold nog na bij Melanie. Desondanks probeert ze er het beste van te maken en volop te genieten. Maar dan daagt ook Angie, de moeder van Toadie, op. Karl en Susan zijn stomverbaasd wanneer hun zoon Malcolm onverwachts voor de deur staat. Zijn mededeling slaat hen met verstomming. Maar vertelt hij wel de volledige waarheid? Paul is intussen volop gewonnen voor het idee om zaken te doen met zijn oude vriend, maar Shane is achterdochtig en wil meer informatie.



Dinsdag 16 januari 2024 - aflevering 8891

Malcolm belooft Izzy dat hij Karl en Susan zo snel mogelijk zal inlichten over hun relatie, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht en wanneer Izzy vervolgens onaangekondigd bij de Kennedy's opdaagt, valt zijn hele plan in het water. Harold gaat verhaal halen bij Joe Mangel. Die biecht hem vol spijt de waarheid op over zijn scheiding, waarna Harold niet anders kan dan zich te gaan excuseren bij Toadie en Melanie. Maar zullen ze zijn excuses aanvaarden? Melanie kan de bemoeienissen van Angie niet langer aan en zet haar op haar plaats.



Woensdag 17 januari 2024 - aflevering 8892

Susan vertrouwt het zaakje niet en is ervan overtuigd dat Izzy een verborgen agenda heeft. Ze wil achterhalen wat ze van plan is, maar noch zij, noch Karl of Toadie slaagt erin om iets op het spoor te komen. Izzy benadert Karl met een vraag: ze wil een droom van Malcolm realiseren, maar heeft daarvoor zijn hulp nodig. Kiri, die haar zinnen ondertussen volledig op Nicolette heeft gezet, organiseert een romantisch uitje naar River Bend, maar Nicolette houdt zich afstandig. Tussen Clive en Jane is de sfeer intussen gespannen en ook de geheimzinnige bijverdienste van Byron zorgt voor wrijving. Een poging van Clive om compleet eerlijk te zijn, heeft niet het gewenste effect. De relatie van Jane en Clive staat onder enorme druk.



Donderdag 18 januari 2024 - aflevering 8893

Susan is er niet mee opgezet dat Izzy Holly als een excuus gebruikt om haar en Karl te overtuigen van de verhuisplannen. Susan voelt zich voor het blok gezet: wat ze ook beslist, verliezen doet ze toch. Paul wil zaken doen met Shane, maar hij heeft inmiddels zijn beeld van zijn oude vriend moeten bijschaven na de informatie die hij via Tim Collins heeft verkregen. Clive probeert het goed te maken met Jane, maar zij twijfelt of hun relatie nog wel hersteld kan worden. Is dit het einde voor Clive en Jane?



Vrijdag 19 januari 2024 - aflevering 8894

Nu een samenwerking met Shane geen optie meer is, worstelt Paul met het idee dat hij het hotel misschien moet verkopen. Leo probeert hem op te vrolijken. En dan krijgt Paul een voorstel dat hij niet aan zich voorbij kan laten gaan... Terese krijgt intussen ook een verleidelijk aanbod en wordt door Glen aangemoedigd om er volledig voor te gaan. Chloe keert terug naar Erinsborough, maar heeft slecht nieuws voor haar huisgenoten. Ze heeft besloten om haar huis te verkopen. De terugkeer van een ander bekend gezicht, maakt al gauw een en ander duidelijk.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

