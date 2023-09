Dit zie je deze week in 'Neighbours' - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 18 september 2023 - aflevering 8806

David is woest dat Dean Aaron heeft verteld over hun kus en gaat de confrontatie met hem aan. Hij heeft nu geen andere keuze dan Deans ongepaste gedrag te rapporteren. Glen zit nog steeds met zijn gedachten bij Kiri en hij bekent aan een geschokte Terese dat ze zijn dochter is. Omdat hij bang is dat de waarheid alleen maar pijn zal doen, besluit hij het geheim te houden, maar desondanks verlangt hij naar een band met zijn lang verloren dochter.



Dinsdag 19 september 2023 - aflevering 8807

Glen is opgelucht wanneer blijkt dat Kiri in Erinsborough is voor Nicolette en niet voor hem. Al lijkt hij haar wel overal tegen te komen. Hij krijgt stress wanneer hij opvangt dat ze misschien definitief naar Erinsborough wil verhuizen. Hoe hard Freya ook probeert om het goed te maken met Kyle, hij toont geen enkele interesse. Terese is opgelucht wanneer ze alsnog een afspraak te pakken krijgt met de assistent van Montana Marcel, en dat blijkt Mick Allsop te zijn. Als ze Fashion Week willen winnen zullen ze hem moeten paaien, maar hij lijkt het hen allesbehalve makkelijk te willen maken.

Woensdag 20 september 2023 - aflevering 8808

Kiri confronteert Nicolette met haar verleden. Zij is woest wanneer ze ontdekt dat Glen haar op de hoogte heeft gebracht. Roxy voelt zich goed en is vastberaden om zo snel mogelijk zwanger te geraken. Het doet Amy mijmeren over haar eigen zwangerschappen. Ned vraagt Harlow op de man af of ze voor hem naar Engeland vlucht?



Donderdag 21 september 2023 - aflevering 8809

Zijn geweten speelt David parten. Freya dringt er bij hem op aan om bij hun verhaal te blijven, maar David wordt verlamd door schuldgevoelens. Kyle komt intussen dichter en dichter bij de waarheid. Ned is in de war na de bekentenis van Amy dat ze nog een baby wil. Staan ze wel op één lijn wat de toekomst betreft?

Vrijdag 22 september 2023 - aflevering 8810

Nadat ze het rapport van de lijkschouwer heeft gelezen, houdt Emma, de ex-vriendin van Gareth, Freya en David verantwoordelijk voor de dood van Gareth. Ze weigert te geloven dat ze hem niet konden redden. Terese en Chloe gaan aan de slag met de tips van Mick om indruk te maken op Montana Marcel. Curtis gaat langs bij Shannon, de grootmoeder van Aubrey, om het over haar thuisstudie te hebben. Een opmerking over haar gehoor schiet in het verkeerde keelgat bij Shannon.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

