Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 11 september 2023 - aflevering 8801

Iedereen gaat op zoek naar Levi en Freya nadat er geweerschoten weerklonken. Freya komt oog in oog te staan met Gareth. Wat heeft hij met Levi gedaan?



Dinsdag 12 september 2023 - aflevering 8802

David heeft het moeilijk na de dood van Gareth. Zal hij met zichzelf kunnen leven? Aaron herstelt in het ziekenhuis. Zijn toestand lijkt stabiel, tot ze plots helemaal omkeert. Iedereen wacht gespannen af terwijl hij met spoed geopereerd wordt. Amy is nog steeds in shock door wat ze gezien heeft. Ze wil er met Ned over praten, maar hij en Harlow zijn nog steeds niet teruggekeerd. Waar zijn ze?

Woensdag 13 september 2023 - aflevering 8803

Ned en Harlow lopen verloren in de wildernis. Ze moeten op zoek naar een schuilplaats. Kyle en Roxy keren intussen terug van hun romantische lunch die Hendrix en Mackenzie hadden georganiseerd. Amy maakt zich intussen ernstig zorgen om Ned en vraagt Toadie om mee naar hem te gaan zoeken.



Donderdag 14 september 2023 - aflevering 8804

Jane twijfelt wanneer de oma van Shannon haar om hulp vraagt voor haar kleindochter. Een verrassend volwassen Zara moedigt haar aan om te helpen. Ned staat voor een dilemma en hij besluit Kyle in vertrouwen te nemen over wat er gebeurd is met Harlow.

Vrijdag 15 september 2023 - aflevering 8805

Ondanks hun kus twijfelt Ned of hij wel samen wil zijn met Amy. Tot ze hem onverwacht verrast en zo zijn gevoelens voor haar weer weet aan te wakkeren. Harlow probeert nog op hem in te praten, maar zonder succes. David wordt achtervolgd door herinneringen aan Gareth. Tot overmaat van ramp dringt Dean er bij hem op aan om Aaron te vertellen over hun kus.



'Neighbours', van maandag tot vrijdag bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!