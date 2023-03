Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 13 maart 2023 - aflevering 8673

Karl raadt David aan om het een tijdje rustiger aan te gaan doen, maar dat wordt hem niet in dank afgenomen. Aaron is ten einde raad over hoe hij David kan helpen. Chloe wil haar fouten goedmaken, maar ontdekt al gauw dat niet iedereen even vergevingsgezind is. Toadie snapt niet waarom Melanie niet aan meer werk geraakt. Een blik op haar cv doet vragen rijzen. Chloe polst bij Terese of ze haar baan terug kan krijgen.

Dinsdag 14 maart 2023 - aflevering 8674

Karl onthult aan Susan dat Melanie ooit een affaire had met haar baas. Wanneer Hendrix en Sheila aan het roddelen slaan, probeert Susan hen te stoppen. En ondertussen twijfelt ze of ze Toadie al dan niet moet inlichten. De date van Amy en Levi is een succes, waarop Ned besluit om een tandje bij te steken. Hij bedenkt een plan, maar dat valt in duigen wanneer er problemen op het werk opduiken.

Woensdag 15 maart 2023 - aflevering 8675

Susan verdiept zich verder in het verleden van Melanie en doet enkele verrassende ontdekkingen. Zij en Karl besluiten Toadie in te lichten, maar komen op hun stappen terug wanneer ze zien hoe gelukkig hij momenteel is. Amy geniet van haar losse afspraakjes met Ned en Levi. Maar volgens Roxy en Kyle beginnen beide heren stilaan meer te voelen voor Amy dan ze laten uitschijnen.

Donderdag 16 maart 2023 - aflevering 8676

Aaron zoekt toenadering tot Chloe. Hij kan haar nog niet vergeven, maar wil niet dat hun band voorgoed kapotgaat. Kunnen David en Leo hun geschillen ook aan de kant schuiven? Het voorstel van Ned zindert nog na bij Amy en Levi. Is polyamorie een optie voor hen? Harlow denkt na over haar toekomst.

Vrijdag 17 maart 2023 - aflevering 8677

Terese neemt het op voor Jesse wanneer ze ontdekt dat Shay Quill hem verantwoordelijk houdt voor het falen van de familiezaak. Harlow doet Terese en Paul een zakelijk voorstel en zet zo Chloe buitenspel. Mackenzie helpt Melanie bij het vinden van een nieuwe job, maar zorgt zo onbewust voor problemen.

'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.



