Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 6 februari 2023 - aflevering 8649

Na de inbraak kunnen Kyle en Levi niet anders meer dan Sheila in te lichten over wat er gaande is. Yashvi pakt Mitch en Nelson op voor verhoor, maar die beslissing keert zich uiteindelijk tegen haar. Terwijl Chloe en Leo de wijngaard voorbereiden voor de heropening, groeien ze steeds meer naar elkaar toe. Aaron en David spreken Nicolette aan over haar gedrag tijdens de prenatale les.

Dinsdag 7 februari 2023 - aflevering 8650

Een wanhopige Levi probeert een manier te bedenken om de mensen rondom hem veilig te houden. David heeft enkele wijze woorden voor hem. Hendrix is ervan overtuigd dat Leo niet zuiver op de graad is en houdt hem en Chloe extra in het oog. Maar Leo maakt het hem niet gemakkelijk. Woensdag 8 februari 2023 - aflevering 8651

Hendrix nodigt Nicolette uit om naar de wijngaard te komen, waar ze tijd met Chloe kan doorbrengen. Leo steekt echter een stokje voor het gezellig samenzijn van de dames door een vergadering met Chloe in te plannen. En dan wordt Nicolette plots onwel. Toadie vertelt Melanie openhartig over het schuldgevoel waarmee hij kampt ten opzichte van Sonya. Donderdag 9 februari 2023 - aflevering 8652

De klok tikt voor Nicolette. Zal ze tijdig gevonden worden? En zal alles oké zijn met de baby? Roxy baalt wanneer Lassisters het filmfestival verliest van hun rivaal, The Quill Group. Om haar eigen gevoelens voor Ned te onderdrukken, helpt Amy hem aan een blind date. Maar ze wordt jaloers wanneer het lijkt te klikken tussen Ned en Fifi. Vrijdag 10 februari 2023 - aflevering 8653

Yashvi en Levi zijn verrast wanneer Mitch een deal wil sluiten: in ruil voor immuniteit zorgt hij voor bewijsmateriaal tegen Nelson. Wanneer ze hem verder ondervragen, doen ze een verrassende ontdekking. Uit vrees dat Mitch en Nelson opnieuw voor problemen komen zorgen, starten Kyle en Toadie een buurtwacht op. Roxy betrapt Jesse en Curtis. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

