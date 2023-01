Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 23 januari 2023 - aflevering 8639

Melanie is van slag nadat Toadie haar duidelijk maakte dat hij tijd voor zichzelf nodig heeft. Om haar gedachten te helpen verzetten, stelt Susan voor om samen de ochtend door te brengen. Karl en Kyle nemen Toadie ondertussen mee uit voor een mannenuitje. Levi gaat over tot actie, na een gesprek met Nicolette. Nicolette trekt een verkeerde conclusie.

Dinsdag 24 januari 2023 - aflevering 8640

Chloe is geschokt wanneer ze ziet wat Nicolette met haar trouwalbum heeft gedaan. Nicolette schaamt zich ondertussen dood wanneer Chloe de reden onthult waarom Pierce haar troostte. Amy en Roxy werken samen om van de Longest Workout een succes te maken, maar stiekem hoopt Roxy dat Amy alsnog de mist in zal gaan. Hendrix maant Pierce aan om zich niet te moeien met de relatie van Chloe en Nicolette. Woensdag 25 januari 2023 - aflevering 8641

De Longest Workout gaat van start en de competitiviteit slaat meteen toe bij Karl en Kyle. Amy hoopt dat het een succes wordt zodat ze definitief aangesteld wordt als manager. Melanie probeert Toadie te ontwijken. Jesse maakt indruk op Paul. Roxy verbaast Amy. Paul ziet in Jesse een mogelijke match voor Harlow. Donderdag 26 januari 2023 - aflevering 8642

Nadat Amy avances op hem maakte, denkt Ned na of een flirt met haar iets voor hem zou kunnen zijn. Kyle ontdekt dat Levi de mannen schaduwt die hem als kind in elkaar sloegen. Toadie vangt een gesprek op tussen Yashvi en Mackenzie en is teleurgesteld in hun gedrag. Vrijdag 27 januari 2023 - aflevering 8643

Het gespioneer van Levi blijft niet zonder gevolgen en hij krijgt een onaangename verrassing. Kyle maant hem aan om de politie in te schakelen, maar Levi twijfelt. Nicolette wil het goedmaken met Chloe. Haar reactie op een cadeau van Pierce voor Chloe zet echter nog meer spanning op hun relatie. Paul wacht vol spanning op de terugkeer van Leo. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

