Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag dé place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama én een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 16 januari 2023 - aflevering 8634

Wanneer Karl het nieuws verneemt dat Pierce op weg is naar Ramsay Street, maant hij Hendrix aan om tijd door te brengen met zijn vader. Maar die weet dat zijn vader niet voor hem naar Erinsborough terugkeert. Nicolette wordt jaloers wanneer Chloe wil afspreken met Pierce.

Dinsdag 17 januari 2023 - aflevering 8635

Pierce komt te weten dat Nicolette ervoor gezorgd heeft dat Chloe zijn affaire ontdekt heeft en confronteert haar hiermee. Hij raakt een gevoelige snaar wanneer hij naar het hoofd slingert dat ook haar relatie met Chloe sowieso gedoemd is om te mislukken. Hoewel hij al vermoedde dat zijn vader enkel voor zaken naar Erinsborough terugkeerde, voelt Hendrix zich toch gekwest. Amy vraagt Toadie of ze bij hem kan intrekken. Hij wil dit echter eerst met Yashvi bespreken. Woensdag 18 januari 2023 - aflevering 8636

Na een gesprek met Pierce twijfelt Chloe aan haar relatie met Nicolette. Is ze te snel na Pierce een relatie met haar gestart? Roxy vreest voor haar job wanneer ze ziet dat Amy een meeting heeft met de mensen van hr. Terese probeert echter haar gerust te stellen. Ned wil zijn eerste gesprek met Yashvi als exen achter de rug hebben en stapt op haar af. Maar is Yashvi hier wel klaar voor? Donderdag 19 januari 2023 - aflevering 8637

Terese staat tussen twee vuren wanneer Amy Roxy beschuldigt van diefstal. De ruzie dreigt uit uit de hand te lopen en Paul en Terese kunnen niet anders dan concluderen dat Amy en Roxy niet langer kunnen samenwerken. Eén iemand zal moeten vertrekken, maar wie? Om zijn gedachten te verzetten, zadelt Sheila Levi op met allerhande klusjes. Hij is echter niet gediend met haar bemoeienissen. Vrijdag 20 januari 2023 - aflevering 8638

Toadie voelt zich gevangen in zijn relatie met Melanie, die altijd en overal aanwezig is. Hij heeft dringend nood aan wat 'me time'. Levi gaat op zoek naar informatie in de databank van de politie. Kyle maakt zich zorgen om hem. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.45 uur (wisselend) bij VTM 2.

