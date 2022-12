Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

Ramsay Street is al jaar en dag d place to be voor heel wat Vlaamse kijkers. De beroemde Australische straat staat elke dag garant voor emotie, drama n een lach en en traan. Wat er deze week gebeurt, lees je wekelijks in onze preview.

Maandag 12 december - aflevering 8619

Ned en Sheila C. proberen hun gevoelens te negeren door zich te focussen op hun werk, maar wanneer ze opnieuw een intiem moment beleven, spreekt Ned zijn gevoelens uit. Bea voelt zich schuldig na het romantisch gebaar van Levi. Chloe en Aaron kijken uit naar een vrije namiddag, maar Jane gooit roet in het eten.

Dinsdag 13 december 2022 - aflevering 8620

Noch Ned noch Sheila C. is van plan om toe te geven aan de aantrekkingskracht tussen hen beide. Maar maken ze zichzelf iets wijs? Roxy wil zich koste wat het kost bewijzen tegenover Terese en zet alles op alles bij de organisatie van het volleybaltoernooi. Woensdag 14 december 2022 - aflevering 8621

Roxy is woedend nadat ze de loef werd afgestoken door Amy en eist een uitleg van Terese. Chloe raadt haar aan om haar trots opzij te zetten en haar nieuwe baas te zien als een mentor. Toadie praat met Karl en Susan over zijn relatie met Melanie. Donderdag 15 december 2022 - aflevering 8622

Het nieuws dat Brent bij het leger gaat, slaat in als een bom bij Harlow. Terese vermoedt dat Paul zich zal verkneukelen wanneer hij het nieuws verneemt, maar ze is aangenaam verrast wanneer Paul zich oprecht lijkt te bekommeren om het verdriet van zijn kleindochter. Toadie en Melanie ontdekken wie hen van de zaak-Carmelo liet halen. Roxy pikt het niet dat Amy met de pluimen van haar werk gaat lopen. Vrijdag 16 december 2022 - geen uitzending

WK darts 2023 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

