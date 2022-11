Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland AustraliŽ is er afgelopen zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 7 november - aflevering 8595

Sheila polst bij Levi naar de mogelijke juridische gevolgen wanneer iemand een pakje houdt dat eigenlijk niet voor hem of haar bestemd was. Susan laat zich niet onder druk zetten door Jane en draagt haar en Curtis op om hun meningsverschillen aan de kant te schuiven.

Dinsdag 8 november 2022 - aflevering 8596

Paul probeert Sheila Canning te imponeren. Zal ze de waarheid achterhalen? De andere Sheila is er ondertussen als de dood voor dat de waarheid omtrent de pakketjes aan het licht komt en probeert de situatie recht te trekken. Steeds meer patiënten weigeren behandeld te worden door Karl. Clive stelt hem voor om even uit beeld te verdwijnen. Woensdag 9 november 2022 - aflevering 8597

Paul is woedend wanneer hij ontdekt dat Sheila C de financiën van The Hive heeft kunnen bemachtigen. Hij wijst met een beschuldigende vinger naar Roxy en Sheila. Of was het misschien toch eerder Ned? Tussen Mackenzie en Hendrix klikt het steeds beter. Bea's geduld raakt op. Donderdag 10 november 2022 - aflevering 8598

Hendrix en Mackenzie voelen zich allebei ongemakkelijk nadat ze bijna kusten. Toadie maakt de situatie ongewild nog ingewikkelder. Brent zet zijn plan voort en breekt samen met Holden in in The Hive. Emmett maakt zich intussen, in tegenstelling tot Aaron en David, zorgen en vermoedt dat Brent met louche zaken bezig is. Vrijdag 11 november 2022 - aflevering 8599

Terwijl ze om hulp roept, verliest Nicolette het bewustzijn. Zal iemand haar en de baby tijdig vinden? Aaron en David eisen ondertussen dat Brent hen de waarheid vertelt. Zal hij alles opbiechten? 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!