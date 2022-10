Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 31 oktober - aflevering 8590

Susan en Bea bedenken een manier om Olivia buiten spel te zetten, maar Karl zou wel eens roet in het eten kunnen gooien. Ned ontdekt dat Yashvi navraag deed over een mogelijke overplaatsing naar Sydney. Iedereen komt samen om afscheid te nemen van Dipi en Shane.

Dinsdag 1 november 2022 - aflevering 8591

Olivia heeft haar verklaring eindelijk ingetrokken en dus staan Karl en Susan voor een belangrijke beslissing: houden ze hun belofte om mee te werken aan haar boek? En ook Bea heeft knopen door te hakken. Terese maakt zich zorgen over de toenemende bemoeienissen van Paul. Woensdag 2 november 2022 - aflevering 8592

Het dagboek van Prue doet Harlow nadenken over haar eigen leven en ze besluit haar tijd in Londen te gebruiken om zich te focussen op haar eigen leven en niet op Brent. De Kennedys zijn opgelucht, maar Bea dreigt roet in het eten te gooien. De relatie van Chloe en Nicolette baart Aaron nog steeds zorgen. Donderdag 3 november 2022 - aflevering 8593

Aaron en David zoeken de hele nacht naar Brent en zijn woedend wanneer hij uiteindelijk opduikt en zich duidelijk niets aantrekt van hun bezorgdheid. Roxy stoort zich aan de constante aanwezigheid van Emmett. Ned wil zijn vreugde delen met Yashvi, maar zij heeft het te druk. Vrijdag 4 november 2022 - aflevering 8594

Jane voelt zich aan de kant geschoven wanneer blijkt dat Curtis tijdens haar afwezigheid een eigen project heeft opgestart. Aaron en David willen de opvoeding van Brent en Emmett anders aanpakken. Nicolette en Chloe genieten van hun tijd samen. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

