Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 24 oktober - aflevering 8585

Bea en Susan beseffen dat er misschien maar één manier is om Olivia voorgoed uit hun leven te krijgen: meewerken aan haar boek. Aaron stelt Fay voor als naam voor de baby. Nicolette en David zijn het hier niet mee eens, maar weten niet goed hoe ze dit bij hem moeten aankaarten.

Dinsdag 25 oktober 2022 - aflevering 8586

De ontspannen dag van Harlow en Brent wordt verstoord wanneer de gestolen fiets opduikt. Het angstzweet breekt bij Brent uit en daarbovenop krijgt hij ook Holden op zijn dak. Aaron maakt zich zorgen om Chloe nadat ze hem opbiechte dat ze gevoelens heeft voor Nicolette. Hij besluit Nicolette in te lichten zodat zij ervoor kan zorgen dat er niemand gekwetst raakt. Woensdag 26 oktober 2022 - aflevering 8587

Nadat Roxy in de Tram toevallig Holden tegen het lijf loopt, doet ze een verrassende ontdekking. Is ze haar aanvaller op het spoor? Chloe probeert Nicolette te overtuigen van de oprechtheid van haar gevoelens, maar zij houdt de boot af, ondanks haar eigen gevoelens voor Chloe. Maar hoelang kan ze dit nog volhouden? Donderdag 27 oktober 2022 - aflevering 8588

Dipi stelt Nicolette aan als manager van Harold's. Sheila brengt haar bovendien op een idee over hoe ze in contact kan blijven met Nell. Roxy en Sheila hebben nog een verrassing in petto voor Shane. Jane keert terug uit Brisbane, maar haar thuiskomst verloopt anders dan verwacht. Vrijdag 28 oktober 2022 - aflevering 8589

Yashvi ziet op tegen het vertrek van Dipi en Shane en probeert haar gedachten te verzetten door bezig te blijven. Ned doet haar een voorstel, maar krijgt niet de reactie waarop hij had gehoopt. Nicolette overtuigt Clive om Jane bij hem uit te nodigen, maar daar is zij nog niet klaar voor. Ze is bovendien niet gediend met de bemoeienissen van Nicolette. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!