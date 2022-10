Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 17 oktober - aflevering 8580

Emmett ziet een verhuis naar Nieuw-Zeeland met Linda niet zitten en vraagt Aaron en David of hij opnieuw bij hen kan intrekken. Harlow wil Brent en haar familie verzoenen en nodigt iedereen uit voor een gezamenlijke lunch. Paul staat hier echter niet voor te springen. Nicolette probeert Chloe zo goed mogelijk bij te staan en dat lijkt een en ander los te maken bij Chloe.

Dinsdag 18 oktober 2022 - aflevering 8581

Brent panikeert wanneer hij beseft dat hij zijn ring mogelijks verloren is ten huize Willis. Hij doet een verrassende ontdekking wanneer hij terugkeert om hem te vinden. Aaron en David proberen Linda te overtuigen om Emmett bij hen te laten wonen, maar zij lijkt vastberaden om hem mee te nemen naar Nieuw-Zeeland. Aaron geeft Chloe de raad om haar gevoelens voor Nicolette geheim te houden. Woensdag 19 oktober 2022 - aflevering 8582

Brent verrast Aaron en David en maakt indruk op Leila. Maar de vraag rest of het voldoende zal zijn om haar te overtuigen Emmett bij hen te laten inwonen. Dipi en Shane beseffen dat ze misschien vroeger dan gepland naar Sydney zullen moeten verhuizen. Terwijl ze hun plannen doornemen met Toadie, verdwijnt Nell. Richie steunt Mackenzie. Donderdag 20 oktober 2022 - aflevering 8583

Yashvi, Toadie en Mackenzie maken zich zorgen om Dipi nadat ze haar verhuisplannen on hold zet voor Nell. Kyle kan de gelijkenissen tussen Roxy en Sheila niet meer ontkennen. Karl voelt zich nog steeds heel schuldig en probeert zich te excuseren bij Olivia. Vrijdag 21 oktober 2022 - aflevering 8584

Hendrix, Susan en Bea zijn in shock na de arrestatie van Karl. Terwijl Toadie een oplossing probeert te zoeken, krijgt Susan een voorstel van Olivia. Zal Susan een pact met de duivel sluiten? Sheila en Roxy nemen Kyle beet. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

