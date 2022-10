Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 10 oktober - aflevering 8575

Aaron acht David verantwoordelijk voor de dood van Fay. David probeert toenadering te zoeken, maar Aaron houdt hem op afstand. Nicolette besluit niet in te gaan op het voorstel van Chloe. De dood van Fay brengt herinneringen naar boven bij Harlow. Om haar zinnen te verzetten plant Brent een leuk dagje uit.

Dinsdag 11 oktober 2022 - aflevering 8576

Brent is op zijn hoede wanneer hij het nieuws hoort over de inbreker. Nicolette merkt dat Brent zich nerveus gedraagt en polst naar de reden. Roxy start ondertussen een eigen onderzoek. Mackenzie geeft aan Hendrix toe dat Harlow en Brent aan het daten zijn. Woensdag 12 oktober 2022 - aflevering 8577

Roxy wordt gecontacteerd door iemand die beweert informatie te hebben over de ring. Yashvi is verheugd om te zien hoe goed het gaat tussen Dipi en Shane. Het geheim van Dipi hangt echter als een zwaard van Damocles boven het gezin. Susan blijft bij haar beslissing om niet mee te werken aan het boek van Olivia, maar zij lijkt dit niet te willen aanvaarden, tot grote ergernis van Karl. Donderdag 13 oktober 2022 - aflevering 8578

Karl is in shock na de gebeurtenissen met Olivia en Hendrix maakt het alleen nog maar erger. Yashvi besluit een feestje te organiseren voor het 20-jarige huwelijksjubileum van haar ouders. Wat ze echter nog niet weet, is dat Dipi ondertussen aan Shane heeft voorgesteld om naar Sydney te verhuizen, om zo dichter bij Kirscha en Jay te zijn. Vrijdag 14 oktober 2022 - aflevering 8579

Karl is verbijsterd wanneer Olivia beweert dat hij haar van de trap geduwd heeft. Aaron heeft het moeilijk met het verlies van zijn moeder en gaat op zoek naar een manier om de herinneringen aan haar levend te houden. Chloe excuseert zich bij Nicolette. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

