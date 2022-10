Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 3 oktober - aflevering 8570

Harlow is in de war na haar kus met Brent. Moet ze toegeven aan de aantrekkingskracht en hem een kans geven? Susan is van slag na het bekijken van het videodagboek van Finn. Oude schuldgevoelens steken opnieuw de kop op en ze vraagt raad aan David.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 8571

Susan probeert haar visioenen van Finn in haar voordeel te gebruiken. Roxy wil haar reputatie in Erinsborough herstellen. Nu ze meer weet over zijn verleden, voelt Harlow zich nog meer aangetrokken tot Brent. Haar familie is echter minder enthousiast. Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 8572

Susan vertelt Toadie over haar visioenen van Finn. En hoewel ze beweert alles onder controle te hebben, maakt hij zich toch zorgen. Susan verzwijgt alles voor Karl. Dipi en Shane vinden Roxy en brengen haar naar het ziekenhuis. Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 8573

Wanneer haar visioenen van Finn een duistere kant beginnen op te gaan, biecht Susan alles op aan Karl. Ze besluiten een manier te zoeken om dit hoofdstuk voorgoed af te sluiten. David maakt zich zorgen over de gezondheid van Fay en maant haar aan om zich te laten onderzoeken. Clive heeft slecht nieuws. Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 8574

Sheila maakt zich ernstig zorgen om Fay, die zienderogen achteruitgaat, en belt David op. De hele familie verzamelt vervolgens om afscheid van haar te nemen. De relatie van Shane en Dipi gaat de goede kant op. Hij besluit zijn kans te wagen en haar te vragen om opnieuw bij hem in te trekken. Chloe is overstuur na het overlijden van Fay en zoekt troost bij Nicolette. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! De soap-inhouden vind je ook in de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!