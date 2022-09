Dit zie je deze week in 'Neighbours'! - PREVIEW

In thuisland Australië is er deze zomer een definitief einde gekomen aan 'Neighbours'. Maar in Vlaanderen hebben we nog wel wat afleveringen tegoed. De soap blijft dagelijks te zien op VTM 2. Dit is de preview van deze week!

Maandag 5 september - aflevering 8550

Nicolette probeert zich begripvoller op te stellen ten opzichte van Brent nadat Jane haar herinnerde aan het trauma dat hij te verwerken kreeg. Dat blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan en al gauw ergert Nicolette zich opnieuw aan zijn slechte manieren. Ze doet bovendien een schokkende ontdekking. Paul trekt verkeerde conclusies na het zien van een interactie tussen Nicolette en Brent. Amy probeert Shane te manipuleren.

Dinsdag 6 september 2022 - aflevering 8551

Paul denkt Nicolette eindelijk ontmaskerd te hebben en vertelt Aaron en David wat hij gezien heeft. Zijn triomf is echter van korte duur wanneer Brent vertelt wat er werkelijk aan de hand was. Een gefrustreerde Paul lucht vervolgens zijn hart bij Terese. Hun gezamenlijke afkeer voor Paul schept een band tussen Nicolette en Brent. Hendrix wil het goedmaken met Harlow, maar dat pakt niet uit zoals hij gehoopt had. Woensdag 7 september 2022 - aflevering 8552

Aaron, Jane en David proberen Brent te overtuigen om zijn schoolcarrière af te maken. De vijandigheid van Hendrix ten opzichte van Brent neemt nog toe wanneer hij ontdekt dat Brent mogelijks les zal volgen op Erinsborough High en hij hem vervolgens aantreft in het gezelschap van Harlow. Roxy bedenkt een plan om haar relatie met Kyle, die haar nog steeds op afstand houdt, te redden, maar maakt de situatie alleen maar erger. Donderdag 8 september 2022 - aflevering 8553

Het zelfvertrouwen van Roxy krijgt een serieuze deuk na het misverstand met Mira. Ze probeert de situatie uit te klaren met Kyle, maar die heeft andere katjes te geselen. Karl moedigt Bea aan om Levi te vergeven. Paul probeert Melanie Pearson nog steeds te ontlopen en vraagt Toadie om zijn toekomstige dates met haar niet meer in Lassiters Complex te houden. Vrijdag 9 september 2022 - aflevering 8554

Sheila gaat Roxy achterna en probeert haar te overtuigen om naar Erinsborough terug te keren. Zullen zij en Kyle opnieuw samen door één deur kunnen? Amy maakt haar plannen voor het openen van een boetiek in Lassiters Complex bekend en daar is niet iedereen even blij mee. Dipi is jaloers wanneer ze ziet hoe Shane Amy aanmoedigt. 'Neighbours', van maandag tot vrijdag rond 14.30 uur (wisselend) bij VTM 2.

