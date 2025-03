Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo zoekt huilend steun bij Jesse. Angelo's verdwijning blijft de gemoederen bedaren. Liam confronteert Robyn met haar geheim, Victorine en Otis ronselen teamleden. Fran ergert zich aan Liam, Andrea maakt komaf met Johan. Pol wordt overspoeld met herinneringen aan Julie. Maud wordt ondervraagd over Angelo en Lou heeft weer een ruzie met Hilde.

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 203

Milo staat voor een onmogelijke keuze: het contract beëindigen betekent alles terugbetalen. Huilend bij Jesse zoekt ze steun, vooral nu ze niet met Liam op tour kan. Robyn komt haar halen voor het optreden, maar Liam blijkt hen te volgen. Ondertussen groeit de bezorgdheid over Angelo's verdwijning, terwijl ook Lou spoorloos is. Verdachtheden en onzekerheid nemen toe.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 204

Robyn staat op het podium van een parochiezaaltje, terwijl Liam haar geheim ontdekt en haar ermee confronteert. Ondertussen worstelt Milo met gemis en het feit dat ze haar oma's huwelijk niet kan bijwonen. Andrea is woedend, omdat de politie nu ook haar ondervraagt. Hilde en Sander maken zich nog steeds zorgen om Lou. Victorine en Otis ronselen intussen teamleden voor een zangmarathon.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 205

Robyn kan haar hachje redden, maar de confrontatie met Milo brengt haar opnieuw in een web van leugens. Fran raakt geïrriteerd door Liam, die maar niet kan vergeten wat hij achter het gordijn zag. Ondertussen maakt Andrea komaf met Johan. Pol wordt door de aankomende trouw overspoeld door herinneringen aan zijn huwelijk met Julie.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 206

Sofia en Jesse hangen affiches op voor Angelo, terwijl Jesse een zoekactie voorstelt. Liam vertelt Hilde over wat hij zag achter het gordijn, waardoor ook Hilde Robyn confronteert. Alice ontdekt Georges' medische factuur en is gekwetst. Georges deelt meteen zijn zorgen over de resultaten met haar. Intussen wordt Maud ondervraagd over Angelo en Lou wil weg bij Hilde na een ruzie.



