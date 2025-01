Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo is trots op zichzelf. Johan denkt eraan om Miguel Wiels te vragen voor een nieuw vak. Fran heeft moeite met de prioriteiten van Liam en tussen Sjoerd en Milo gaat het steeds beter. Johan wordt wantrouwig tegenover Angelo, Jesse probeert begrip te tonen voor Otis. Aron heeft een mededeling voor Liam. Sofia wil antwoorden, Angelo gaat inbreken bij Hilde.

Maandag 27 januari 2025 - aflevering 183

Milo is trots op zichzelf na haar prestatie. Ze beseft dat ze niemand nodig heeft, hoewel ze Liam mist. Intussen geeft ze Sjoerd de raad om een personage te creëren om zo zijn podiumangst te overwinnen. Op Kosmos beslist Johan om het vak Muziekcompositie te introduceren en hij wil daarvoor Miguel Wiels vragen.



Dinsdag 28 januari 2025 - aflevering 184

Liams 'goedmaak'-filmpje heeft vooral succes bij zijn fans. Fran vindt echter dat Liams prioriteiten niet juist liggen. Zij heeft het hem immers niet vergeven, maar dat kan hem maar weinig schelen. Intussen rouwen Robyn en Otis elk op een andere manier om Mabel, wat zorgt voor strubbelingen. Vooral Robyn blijft razend om Otis' nieuwe liedje over hun verlies. Na de hulp van Milo, geeft Sjoerd haar tulpen om haar te bedanken. Is Sjoerd verliefd aan het worden op haar?



Woensdag 29 januari 2025 - aflevering 185

Fran voelt zich niet begrepen. Wanneer ze door de radio geïnterviewd wordt over het filmpje, zegt ze dat alles oké is, maar niets is minder waar. Johan ontdekt intussen dat Angelo twee gsm's heeft en is wantrouwig. Jesse praat met Robyn over haar situatie en probeert begrip voor Otis op te wekken.



Donderdag 30 januari 2025 - aflevering 186

Aron vertelt aan Liam dat hij misschien de nieuwe manager van Fran wordt. Op Kosmos neemt Miguel de job als docent Muziekcompositie aan, maar hij vraagt flexibiliteit voor zijn agenda. Milo twijfelt intussen of ze niet haar eigen gevoelens voor Sjoerd heeft geprojecteerd op hem. Sofia wil antwoorden van Angelo. Ze spreken af na zijn "familie-shit", maar in realiteit gaat Angelo inbreken bij Hilde in opdracht van de bende.



