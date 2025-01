Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Jasmien blijft bij Vidtorine tot de ambulance wegrijdt, Johan bekent dat hij Hilde terug wil. Angelo wil zich aangeven bij de politie, Milo bijt zich vast in een nieue opdracht en ze helpt Sjoerd om zijn angst te overwinnen. Fran komt thuis en ze raakt in paniek. Is Liam weer aan het feesten?

Maandag 20 januari 2025 - aflevering 179

Jasmien ziet in een flits de motor wegrijden, maar herkent niemand. Ze blijft bij Victorine totdat de ambulance arriveert. Ondertussen verloopt het etentje van de familie Somers in gespannen sfeer. Johan bekent dat hij Hilde terug wil, wat haar volledig overrompelt. Liam lucht zijn hart bij Johan over zijn relatie met Fran en vertelt dat hij geen chemie voelt.



Dinsdag 21 januari 2025 - aflevering 180

Het nieuws over Victorine heeft intussen iedereen bereikt. Angelo besluit om zich aan te geven bij de politie. Fran heeft het filmpje van Liams dronken avond gezien en is allesbehalve blij. Milo krijgt een nieuwe opdracht van Monique: een volledig nieuw nummer schrijven. Om zeker te zijn dat het een nieuw nummer is, moet ze haar gsm afgeven.



Woensdag 22 januari 2025 - aflevering 181

Milo bijt zich vast in haar nieuwe opdracht, maar het blijkt een zware opgave en ze staat er volledig alleen voor. Angelo betuigt zijn spijt bij Maud, maar ze is woedend. Ze is vastbesloten om ervoor te zorgen dat Angelo gestraft wordt. Alice komt tijdelijk weer bij Pol wonen na een conflict met de directie van het woonzorgcentrum. Pol durft haar niet meer alleen laten, maar Nora biedt haar hulp aan.



Donderdag 23 januari 2025 - aflevering 182

In Amsterdam werkt Milo hard aan haar nieuwe opdracht en helpt ze Sjoerd zijn angst te overwinnen. Angelo wordt benaderd om undercover te gaan in de bende. Jasmien belooft aan het ziekenhuisbed van Victorine dat ze uit de kast zal komen. Fran komt thuis met Aron en raakt meteen in paniek wanneer ze denkt dat Liam weer aan het feesten is.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!