Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Pol onthult zijn verrassingsbrood, Roxanne ontdekt wat de cijfers van Kim betekenen. Robyn licht haar beslissing over de baby toe. Milo droomt over haar mooie momenten als backing vocal. Hilde vraagt de medewerking van Kim om de zaak tegen Roxanne op te bouwen.

Maandag 9 december 2024 - aflevering 155

Jesse heeft Robyns emoties verkeerd begrepen en probeert haar met iets te veel overtuiging te steunen. Pol onthult intussen zijn verrassingsbrood aan Milo en Alice. Nadien gaat hij met Nora inkopen doen, maar het komt tot een discussie over wie van hen eigenlijk de leiding heeft. Roxanne komt er eindelijk achter wat de cijfers van Kim betekenen. Maar wanneer die hoort over Koens dood, is ze in alle staten.



Dinsdag 10 december 2024 - aflevering 156

Milo inspireert Robyn om het gesprek met Maud weer aan te gaan. Ze vraagt Jesse daarna om Robyn te vertrouwen als het over hun contract en de kwaliteit van Robyns stem gaat. Angelo weet Jesses gemoedstoestand op te krikken nadat Hilde hem heeft verboden bij No Direction te gaan en hij van Robyn het deksel op de neus heeft gekregen. Robyn licht Otis, Victorine en Maud in over haar beslissing over de baby.



Woensdag 11 december 2024 - aflevering 157

Milo en Liam vinden een nieuwe Ziggy in Angelo. Robyn is blij dat Otis vervroegd is teruggekomen van Parijs. Ze vraagt zich af of ze de juiste keuze maken, maar Otis heeft er vertrouwen in. Intussen maakt Kim aan Hilde duidelijk wie ze is en vertelt ze meer over haar vroegere relatie met Koen en de gestolen diamanten.



Donderdag 12 december 2024 - aflevering 158

Milo droomt over haar mooie momenten als backing vocal van Liam en van een deelname aan Europop, maar komt tot de conclusie dat ze door haar contract met Robyn hier afstand van moet nemen. Terwijl Liam bijna de waarheid ontdekt over Milo en Robyn, vindt Fran dat Liam zijn obsessie met Milo haar stem moet laten varen. Intussen wil Hilde Kims medewerking om de zaak tegen Roxanne op te bouwen.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

