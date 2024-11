Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

De auditie van Jesse is succesvol, Alice heeft geen orden naar het voorstel van Pol. Lou vertrekt alsnog naar Ibiza en de computer van Hilde wordt gehackt. Angelo schaamt zich voor zijn gedrag, Liam nodigt Milo uit. Maar ze wil zijn backing vocal niet meer zijn. Ze is er wel voor Robyn en haar baby. Een verhitte ruzie met Jesse brengt de waarheid aan het licht.

Maandag 2 december 2024 - aflevering 151

Jesse doet een succesvolle auditie voor de rol van Lucas, terwijl Milo blijft twijfelen over haar plaats als hoofdrolspeelster. Lou beslist onder invloed van drugs te vluchten. Hij bereidt zich voor op een reis, maar Johan en Hilde plannen een interventie. Wanneer Pol Alice een nieuw voorstel doet, moet zij daar niets van weten.



Dinsdag 3 december 2024 - aflevering 152

De interventie van Hilde en Johan is mislukt, waardoor Lou alsnog zijn spullen pakt om naar Ibiza te vertrekken. Uiteindelijk stemt ook Johan in met zijn plan. Terwijl Otis zich zorgen maakt om de zwangerschap van Robyn, blijkt zij gelogen te hebben over haar doktersafspraak. Intussen onderhandelt Nora met Hilde over een geheime deal voor de catering, maar Hildes computer wordt gehackt.



Woensdag 4 december 2024 - aflevering 153

Angelo laat Jesse los en schaamt zich voor zijn gedrag, waarna hij op het matje wordt geroepen bij Hilde. Sofia toont wel begrip voor hem, maar al snel wordt Angelo ook in zijn nieuwe leven geconfronteerd met zijn verleden. Terwijl Otis naar Parijs wil gaan voor modellenwerk, geven hij en Robyn toe dat ze toch nog meer voor elkaar voelen. Intussen nodigt Liam Milo uit zodat hij haar plechtig kan vragen om mee te werken aan zijn nieuwe nummer als backing vocal.



Donderdag 5 december 2024 - aflevering 154

Milo heeft alle moeite om zich te verantwoorden tegenover Liam waarom ze zijn backing vocal niet wil zijn. Gelukkig kan ze er zijn voor Robyn en haar baby. Intussen beschuldigt Jesse Angelo valselijk van het vernielen van het decor. Dit kwetst Angelo heel erg, maar Sofia raadt hem toch aan zijn verhaal te gaan doen bij Hilde. Na een verhitte ruzie met Jesse, komt de waarheid aan het licht.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

