Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo wil het goedmaken met Liam, Lou heeft een ernstig auto-ongeval. Liam wil het nieuwe nummer van Robyn horen en Pol verrast Nora. Milo zingt weer achter het gordijn en durft er daarna niet achteruit te komen. Victorine wil dat Robyn haar excuses aanbiedt aan Jasmien.

Maandag 11 november 2024 - aflevering 139

Milo wil het goedmaken met Liam. Jesse adviseert haar om hem gewoon te vragen hoe ze dat kan doen. De viool is verkocht, waardoor de bakkerij genoeg geld heeft om de oven te repareren en Nora weer in dienst te nemen. Victorine vindt dat Robyn te ver is gegaan en eist dat ze haar excuses aanbiedt. Lou heeft een ernstig auto-ongeval.



Dinsdag 12 november 2024 - aflevering 140

Milo stelt voor om assistent choreo te zijn in de popical in plaats van de hoofdrol te spelen. Liam wil graag het nieuwe nummer van Robyn horen. Misschien kan hij het wel gebruiken voor 'The Battle'. Pol is opgelucht dat hij geen lening hoeft aan te gaan. Nora stelt voor dat hij op schattenjacht gaat op zolder. Sander voert intussen onderzoek naar Lou's ongeval.



Woensdag 13 november 2024 - aflevering 141

Milo heeft het optreden in De Studio met Robyn. Alles verloopt goed, tot Liam plots mee op het podium springt. Robyn is enthousiast dat Liam haar nummer wil gebruiken voor de popical. Milo wil absoluut niet dat hij weet dat ze eraan meegeschreven heeft. Liam verwittigt Sander dat hij vermoedt dat de verpleegster Roxanne is. Pol verrast Nora intussen met brochures van vennootschappen.



Donderdag 14 november 2024 - aflevering 142

Robyn stemt in met een duet met Liam, terwijl Milo achter het gordijn zingt. Na het nummer durft Milo niet van haar plek te komen, maar Liam ziet iets bewegen achter het gordijn. Hilde heeft gehoord dat het goed is voor comapatiënten om vertrouwde stemmen te horen, wat Liam op een idee brengt. Ondertussen wil Victorine dat Robyn haar excuses aanbiedt aan Jasmien.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

