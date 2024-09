Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Jesse raadt Milo aan om Liam definitief te vergeten. Roxanne komt te weten hoe Koen is gestorven. Liam verdedigt Milo tegenover Aron, Jasmien wil weer close worden met Victorine. Liam is lovend over Milo op de radio. Een nieuwe opvallende zangdocent maakt zijn opwachting op Kosmos.

Maandag 30 september 2024 - aflevering 115

Liam spookt nog steeds door Milo's hoofd en Jesse raadt haar aan om hem definitief te proberen vergeten. Intussen laat Jasmien Victorine weten dat ze niet op meisjes valt. Terwijl Otis de mogelijkheden bespreekt voor het meldpunt dat hij wil oprichten om de fraudeurs te onderscheppen, komt Roxanne te weten hoe Koen gestorven is.

Dinsdag 1 oktober 2024 - aflevering 116

Milo krijgt lieve afscheidswoorden van No Direction en ook de volgende ochtend wordt ze wakker met lovende woorden voor de hit van Liam op de radio. Intussen krijgt Roxanne meer info over Hilde en haar familie via een oude video-opname van Koen. Ze gaat ermee aan de slag en scoort een job als administratief medewerker bij Kosmos.



Woensdag 2 oktober 2024 - aflevering 117

Milo hoort hoe Liam haar verdedigt tegenover Aron en komt te weten dat de radio een zoektocht is gestart naar wie de backing vocal van Liam is. Terwijl Alice toestemt om met Georges mee te gaan naar het woonzorgcentrum en er te overnachten, herinnert Nora Pol eraan dat hij de sluiting van de winkel moet aankondigen. Jasmien probeert intussen weer close te worden met Victorine, maar tijdens een spelletje 'nooit heb ik ooit' beseft ze dat ze nog nooit echt verliefd is geweest.

Donderdag 3 oktober 2024 - aflevering 118

Liam is lovend over Milo tijdens een interview op de radio. Terwijl hij haar maar niet uit zijn hoofd krijgt, overtuigt Milo zichzelf ervan dat ze niet verliefd op hem is. Wanneer ze elkaar op school tegen het lijf lopen, is het erg onwennig. Gelukkig kan Liam zijn gedachten verzetten met de komst van een opvallende nieuwe zangdocent.

'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

