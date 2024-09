Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft een gouden stem, maar ze voelt zich verplicht haar talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen.

Maandag 23 september 2024 - aflevering 111

Andrea zegt dat de pesterijen van Lou geen invloed zullen hebben op het resultaat van de inspectie. Milo helpt Hilde met de administratie en stuit op een lijst die ze niet kan thuisbrengen. Lou komt Hilde voor de zoveelste keer pesten, terwijl Liam en Milo zich apart voorbereiden op de opnames.



Dinsdag 24 september 2024 - aflevering 112

Hilde breekt definitief met Lou, die daarna zijn verdriet wegdrinkt en wraak wil nemen. Milo is zenuwachtig voor de opnames en arriveert te vroeg in de studio. Tijdens de opnames zingen Liam en Milo de sterren van de hemel. Aron en Fran besluiten om stiekem een kijkje te gaan nemen. Het hart van Fran breekt wanneer ze Liam samen met Milo in de studio ziet.



Woensdag 25 september 2024 - aflevering 113

Hilde blust de brand en begint te vermoeden dat Lou verantwoordelijk is voor de brandstichting. Liam vindt uiteindelijk de ID-tag van Lou op de plaats van de brand. Milo is in de war over de opnames en spreekt met Liam af om te babbelen. Aron helpt Fran intussen aan een supporting act zodat ze even kan ontsnappen aan haar leven met Liam.



Donderdag 26 september 2024 - aflevering 114

Liams verzoek om afstand te nemen hakt er stevig in bij Milo. Ze zet haar verdriet om in inspiratie voor een nieuwe song. Wanneer Robyn als winnares uit de bus komt van het eerste toonmoment dringt het nauwelijks door tot Milo, die dus ook gewonnen heeft. Otis is zwaar teleurgesteld dat No Direction niet de winnaar is. Nora en Pol maken intussen concrete plannen om volgende week op reis te gaan.

