Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Maandag 22 april 2024 - aflevering 62

Milo is volop aan het oefenen voor haar examen wanneer ze plots een berichtje krijgt dat het examen vandaag al is. Ze gaat meteen verder met repeteren, maar dan komt Pol binnen. Hilde komt thuis en treft een ravage aan. Ze krijgt een hevige ruzie met Johan waarbij hij haar verwondt. Terwijl Victorine Sofia troost, hebben Aron en Kato een date.



Dinsdag 23 april 2024 - aflevering 63

Liam geeft Milo een tweede kans op de proef. Ze slaagt met glans en krijgt te horen dat ze mag starten op Kosmos. Hilde laat weten dat ze haar job in de cafetaria niet kan combineren. Koen wil niet dat Hilde nog in hetzelfde huis slaapt als Johan, maar Hilde wil hem als mens nog een kans geven. Sofia stelt intussen voor dat Milo het vierde lid van No Direction wordt.



Woensdag 24 april 2024 - aflevering 64

Jesse vraagt Milo om het vierde lid van No Direction te worden. Milo reageert dat ze al een aanbod heeft gekregen van Liam. Op zolder vindt Milo een oude knuffel, genaamd Moestache, die herinneringen ophaalt aan haar mama. Hilde en Johan bereiden intussen een etentje voor Liam en Fran voor, maar raken al snel verwikkeld in een hevige ruzie die uitmondt in een food fight.



Donderdag 25 april 2024 - aflevering 65

Robyn herinnert Milo eraan dat ze nog steeds onder contract staat. Milo verzekert haar dat ze het niet zal verbreken. Jesse vraagt Milo of ze al heeft besloten of ze solo gaat of voor No Direction kiest. Tijdens een controle van de lockers op Kosmos ontdekt Jesse een rouwboek en pillen in Sofia's locker. Liam heeft intussen zijn vader aangegeven voor huiselijk geweld.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

