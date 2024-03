Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Koen raadt Hilde aan om de diamanten goed te verbergen. Liam kan Fran sussen en Milo en Jesse gaan samen iets drinken. Stef deelt met Sofia dat zijn vader niet lang meer te leven heeft. Robyn en Milo geven een afscheidsconcert voor Robyns nichtje. Victorine wil Otis verrassen. Johan reageert agressief naar Liam toe.

Maandag 1 april 2024 - aflevering 50

Koen heeft de gastenlijst voor de benefiet en de veiling in orde gebracht. Hij raadt Hilde wel aan haar diamanten goed te verbergen. Milo krijgt de vraag toch te spelen tijdens de benefiet, maar haar zenuwen spelen haar parten. Fran maakt zich zorgen over de veilingen, maar Liam kan haar sussen door duidelijke afspraken te maken over wat ze wel en niet toelaten.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 51

Terwijl Fran op date gaat met Stuart, vertrekt Liam op zijn date met Didier. Johan verschijnt in het penthouse en maakt ruzie met Hilde over de verdeling van hun inboedel. Jesse en Milo gaan intussen iets drinken in De Studio, maar Milo vertrekt al snel omdat ze moet studeren. Eigenlijk weet ze niet wat ze met Jesse moet aanvangen.



Woensdag 3 april 2024 - aflevering 52

Liams date met Didier valt enorm mee, terwijl de date van Fran met Stuart uitdraait op een nachtmerrie. Milo maakt zich zorgen over de betekenis van de kus met Jesse en worstelt met het balanceren van al haar verantwoordelijkheden. Stef deelt intussen met Sofia het zware nieuws dat zijn vader niet lang meer te leven heeft en snel aftakelt.



Donderdag 4 april 2024 - aflevering 53

Robyn en Milo geven een afscheidsconcert voor Robyns nichtje. Robyn is teleurgesteld dat Victorine haar optreden zal missen. Victorine wil Otis verrassen met een date, maar hij is niet happig. Intussen krijgt Johan een enkelband en reageert hij agressief naar Liam toe.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

