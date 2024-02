Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Milo ontdekt de waarheid over Jimmy, maar niemand gelooft haar. Liam organiseert een wild huisfeest en Lou vertrouwt Koen niet. Maud probeert Milo om te kopen. Het optreden van No Direction valt tegen en Jesse stelt voor om wraak te nemen op Jimmy. Sabine en Pol raken bevriend. Milo neemt het op tegen Jimmy, maar dat is niet zo simpel.

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 30

Milo ontdekt dat Jimmy achter de pesterijen zit, maar haar verhaal wordt niet geloofd. Hilde krijgt de schuld van een fout in Stefs contract. Koen vindt dat ze rust nodig heeft en stuurt haar naar huis. Liam organiseert onverwacht een wild huisfeest waardoor Frans romantische plannen in het water vallen.



Dinsdag 27 februari 2024 - aflevering 31

Milo wordt op het matje geroepen bij Frederiek. Liam en Fran krijgen ruzie na zijn wilde feestje. Otis en Victorine dansen intiem tijdens de les, wat tot roddels leidt. Lou vertrouwt Koen niet en Robyns stemproblemen verergeren.

Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 32

Maud probeert Milo om te kopen om op Kosmos te blijven. Hilde ontdekt dat Koen haar directiezaken zonder haar medeweten overneemt. Jesse stelt voor om wraak te nemen op Jimmy door Milo's voorganger, Martine, te benaderen. Sabine wordt uitgenodigd om bij Alice te komen eten. Ondertussen duikt er een meme op van de dans van Otis en Victorine.

Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 33

Koen overtuigt Hilde ervan dat zij officieel de positie van directeur moet innemen en dat hij onderdirecteur moet worden. Het optreden van No Direction valt tegen, maar Jesse heeft een idee. Sabine en Pol raken bevriend. Milo neemt het intussen op tegen Jimmy, maar dat blijkt niet eenvoudig te zijn.

