Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Hilde wil afstand nemen van Koen. Liam zoekt verder naar het onbekende talent. Milo mag beginnen als studente bij Kosmos en ze ontdekt dat het écht niet goed gaat met de bakkerij. Ze gaat aan de slag in een boekhoudkantoor. De mama van Robyn wil niet dat ze nog les krijgt van Koen. Victorine wijst Otis af, Liam zoekt Milo op.

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 22

Hilde laat Koen weten dat ze afstand wil nemen en als collega's verder wil. Robyn heeft haar stem terug en zegt tegen Milo dat ze haar niet meer nodig heeft. Otis interviewt Robyn, maar lijkt vooral geïnteresseerd in Victorine. Intussen gaat Liam op zoek naar het onbekende talent. Voor Hilde betekent het veel als ze haar zouden vinden.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 23

Milo krijgt te horen dat ze mag beginnen als studente aan Kosmos. Haar geluk is echter van korte duur, wanneer ze hoort over het dure inschrijvingsgeld. Bovendien ontdekt ze ook nog dat de financiën van de bakkerij er slecht voorstaan. Haar droom lijkt dus ver weg. Aron wil met Liam alleen naar een optreden in Nederland om daarna samen te feesten. Koen zet zijn charmeoffensief verder.



Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 24

Milo beslist om voor de job te gaan in het boekhoudkantoor. Otis en Victorine flirten erop los in het bijzijn van Sofia. Robyns stem blijkt toch nog niet genezen te zijn. In de zangles probeert ze dit te verbergen voor Koen, maar het mislukt en hij berispt haar. Robyns mama wil niet dat ze nog les krijgt van Koen.



Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 25

Hilde en Koen besluiten hun relatie openbaar te maken. Op advies van Sofia vraagt Otis Victorine mee uit, maar zij wijst hem af. Robyn vindt dat ze hem de waarheid moet vertellen. Liam hoort van zijn moeder dat de onbekende stem die van Milo was, maar dat ze het aanbod om te beginnen op Kosmos afgeslagen heeft. Hij vindt het zonde dus zoekt haar op op haar nieuwe werk.



