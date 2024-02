Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2024

Milo is boos op Liam en Hilde vindt een verontrustend mailtje. Koen dreigt het geheime pact van Robyn en Milo te onthullen. Hilde confronteert Koen. Lou zaait twijfel bij Johan. Liam betrapt Milo, Robyn treedt op met de stem van Milo in de coulissen. Hilde doet een ontdekking over Koen.

Maandag 5 februari 2024 - aflevering 18

Milo is boos op Liam omdat hij volgens haar dreigt met een schadeclaim. Bovendien voelt ze zich verraden wanneer ze vermoedt dat Liam haar ideeën steelt. Intussen vertrouwt Robyn Milo toe dat ze stemproblemen heeft. Hilde vindt een verontrustend mailtje in Koens geheime mailbox, terwijl Sofia interesse toont in de nieuwe docent media en ethiek, Stef.



Dinsdag 6 februari 2024 - aflevering 19

Robyn en Milo smeden een geheim pact, maar Koen dreigt het te onthullen. Liam erkent Milo in de credits van zijn lied, maar een onverwachte gebeurtenis veroorzaakt paniek. Liams hit is op de radio en zowel Alice als Pol raken ontroerd. Sofia en Otis overwegen om Robyn uit de band te zetten. Hilde confronteert Koen met mails van Michelle, maar Koen ziet geen probleem.

Woensdag 7 februari 2024 - aflevering 20

Milo sluit een deal met Jesse om haar geheim te bewaren en oefent stiekem als Robyns vervanger. Wanneer ze laat op school nog aan het oefenen is, wordt ze betrapt. Alice beseft dat ze er niet altijd zal zijn voor Pol, maar hij vermijdt het gesprek. Lou zaait twijfel bij Johan over Hilde en laat vallen dat hij een affaire vermoedt.

Donderdag 8 februari 2024 - aflevering 21

Milo wordt betrapt door Liam terwijl ze zingt, maar hij heeft geen idee dat die prachtige stem van haar is. Samen met zijn mama is hij vastbesloten de identiteit van de mysterieuze stem te ontdekken. Die avond treedt Robyn op met Milo als stem in de coulissen. Intussen ontdekt Hilde dat Koen nog naar een andere vrouw berichten stuurt.

